W Niderlandach i Norwegii badacze stwierdzili, że wśród kobiet z rodzinną hipercholesterolemią stan przedrzucawkowy odnotowywano częściej niż w grupie kontrolnej: 11% wobec 7%. Chodzi o badanie obserwacyjne, którego wyniki opublikował News-Medical, powołując się na publikację w European Journal of Preventive Cardiology.

Porównano ponad 1 400 kobiet

Naukowcy porównali dane 484 kobiet z rodzinną hipercholesterolemią oraz 968 uczestniczek grupy kontrolnej w wieku od 40 lat. Kobiety z tym schorzeniem zestawiono z grupą kontrolną w stosunku jeden do dwóch pod względem wieku, statusu palenia, wskaźnika masy ciała i przynależności etnicznej.

Uczestniczki rekrutowano w latach 2023–2025, a informacje o zdrowiu reprodukcyjnym i wynikach ciąż uzyskano za pomocą ankiet internetowych. Rodzinna hipercholesterolemia jest schorzeniem dziedzicznym, w którym poziom cholesterolu, w tym cholesterolu LDL, pozostaje wysoki przez całe życie i znacząco zwiększa ryzyko chorób serca.

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Nie ustalono związku przyczynowego

Stan przedrzucawkowy charakteryzuje się podwyższonym ciśnieniem tętniczym w czasie ciąży połączonym z uszkodzeniem narządów. Może prowadzić do powikłań, w tym spowolnienia wzrostu płodu i przedwczesnego porodu.

Autorzy podkreślili, że wyniki nie oznaczają, iż u każdej kobiety z rodzinną hipercholesterolemią wystąpi stan przedrzucawkowy. Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic między grupami w zakresie innych wskaźników zdrowia reprodukcyjnego i przebiegu ciąż; liczba ciąż również była porównywalna.

Ponieważ badanie miało charakter obserwacyjny, nie pozwala ono stwierdzić, że rodzinna hipercholesterolemia lub wysoki poziom cholesterolu LDL powodują stan przedrzucawkowy. Badacze uważają, że kobiety z rodzinną hipercholesterolemią planujące ciążę powinny omówić z zespołem medycznym ryzyko sercowo-naczyniowe, ciśnienie tętnicze oraz prowadzenie terapii obniżającej poziom lipidów. Jednocześnie wyniki dotyczą głównie kobiet pochodzenia europejskiego, co ogranicza możliwość ich zastosowania do innych grup ludności.

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