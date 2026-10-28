Badanie wskazuje na możliwy mechanizm, przez który osoby z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego mogą odczuwać ból w jelitach nawet przy kontrolowanym stanie zapalnym i prawidłowych wynikach kolonoskopii. Jak podaje Live Science, wyniki pracy laboratoryjnej opublikowano 23 października w czasopiśmie Science Immunology.

Sztywność tkanek i sygnały bólowe

Autorzy badania przeanalizowali dane sekwencjonowania komórek tkanki jelitowej pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, a także mysie modele choroby. Skupili się na rezydentnych komórkach odpornościowych, które stale znajdują się w ścianie jelita i kontaktują się z zakończeniami nerwowymi. W zapaleniu jelita grubego komórek tych było więcej, a poziom białka Piezo1 był w nich wyższy niż w zdrowej tkance jelitowej.

Eksperymenty na myszach wykazały, że tkanka jelitowa w zapaleniu jelita grubego była sztywniejsza i mniej elastyczna. Zaobserwowano to zarówno w modelu z widocznym stanem zapalnym, jak i w modelu, w którym prawie go nie było. W obu przypadkach u zwierząt odnotowano zwiększoną wrażliwość na ból.

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Rola białka Piezo1

Zdaniem autorów mechaniczne oddziaływanie na sztywniejszą tkankę może aktywować Piezo1 w błonie komórek odpornościowych. Przez ten kanał do komórki napływają jony wapnia, po czym białko NF-κB przemieszcza się do jądra i uruchamia produkcję czynnika wzrostu nerwów NGF. NGF oddziałuje z położonymi w pobliżu neuronami odbierającymi ból.

Zgodnie z wynikami pracy zakończenia nerwowe mogą stawać się gęstsze i nadwrażliwe, dlatego zwykła aktywność jelit może powodować ból. Gdy badacze chemicznie wyłączali Piezo1 lub usuwali odpowiadający mu gen w komórkach odpornościowych jelit myszy, zwiększona wrażliwość na ból znikała.

Niezależny ekspert zaznaczył, że dalsze badania powinny sprawdzić rolę cytokin i ustalić, czy taki sam łańcuch reakcji zachodzi w ludzkich komórkach. Autorzy ostrzegli również, że mysie modele odtwarzały krótkotrwałe objawy i mogą nie w pełni odzwierciedlać przewlekły przebieg choroby u ludzi. Zespół planuje opracować lek, który mógłby lokalnie oddziaływać na Piezo1 bez hamowania całego układu odpornościowego.

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