Naukowcy w Wielkiej Brytanii wykryli związek między preferowaniem bardzo gorącej herbaty lub kawy a wyższym względnym ryzykiem raka płaskonabłonkowego przełyku. Analiza objęła dane 977 282 uczestników dwóch dużych brytyjskich kohort — Million Women Study oraz UK Biobank, informuje ScienceAlert.

Ryzyko zależało od temperatury

Uczestników pytano, jaką temperaturę napojów zwykle wybierają — bardzo gorącą, gorącą czy ciepłą — a także ile filiżanek herbaty i kawy piją dziennie. Osoby preferujące bardzo gorące napoje miały 3,17 razy wyższe względne ryzyko rozwoju raka płaskonabłonkowego przełyku w okresie obserwacji niż osoby pijące ciepłe napoje, po uwzględnieniu częstotliwości spożycia.

W porównaniu z ciepłymi napojami preferowanie gorących napojów wiązało się ze wzrostem względnego ryzyka o 69%. Związek był podobny zarówno wśród osób pijących głównie herbatę, jak i miłośników kawy. Dodawanie mleka, o którym dane zbierano w Million Women Study, nie zmieniało istotnie wykrytego związku między temperaturą napoju a ryzykiem.

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Wpływ liczby napojów

Naukowcy odnotowali również związek między liczbą gorących napojów a ryzykiem zachorowania. U osób, które wypijały sześć lub więcej gorących napojów dziennie, względne ryzyko raka płaskonabłonkowego przełyku było o 71% wyższe niż u tych, którzy wypijali mniej niż sześć gorących napojów, po uwzględnieniu temperatury napoju.

Autorzy podkreślają, że to badanie obserwacyjne nie dowodzi związku przyczynowo-skutkowego. Jednocześnie sugerują, że obniżenie temperatury napojów może zmniejszyć liczbę przypadków zachorowań. Według ich szacunków, gdyby osoby pijące napoje bardzo gorące przeszły na gorące, mogłoby to potencjalnie zapobiec 14% przypadków raka płaskonabłonkowego przełyku w Wielkiej Brytanii — około 440 przypadkom rocznie.

Ważnym ograniczeniem pracy jest to, że naukowcy nie mierzyli rzeczywistej temperatury napojów: uczestnicy jedynie sami opisywali je jako bardzo gorące, gorące lub ciepłe. Badanie opublikowano w International Journal of Cancer.

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