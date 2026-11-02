W randomizowanym badaniu NODULE-SHOCK u pacjentów ze zwapniałymi guzkami w tętnicach wieńcowych połączenie aterektomii rotacyjnej i litotrypsji wewnątrznaczyniowej przed wszczepieniem stentu zapewniło większą powierzchnię rozprężenia stentu niż zastosowanie samej litotrypsji. Poinformował o tym News-Medical.

W badaniu uczestniczyło 120 pacjentów z wyraźnie zwapniałymi tętnicami wieńcowymi. Stan złogów wapnia oceniano za pomocą optycznej tomografii koherencyjnej, metody obrazowania wewnątrznaczyniowego. Zwapniałe guzki wykryto u 66 uczestników: 33 z nich otrzymało terapię skojarzoną, a kolejnych 33 — wyłącznie litotrypsję wewnątrznaczyniową.

Różnica w powierzchni stentu

Średnia końcowa powierzchnia stentu w grupie leczenia skojarzonego wyniosła 7,41 mm², podczas gdy w grupie litotrypsji było to 6,23 mm². Tym samym wskaźnik był o około 19% wyższy przy zastosowaniu dwóch metod. Stenty w tej grupie miały także bardziej okrągły i symetryczny kształt. Sukces proceduralny odnotowano u 100% pacjentów otrzymujących terapię skojarzoną, wobec 97% w grupie stosującej wyłącznie litotrypsję.

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Aterektomia rotacyjna polega na opracowaniu guzka wapniowego małym obrotowym wiertłem, natomiast litotrypsja wewnątrznaczyniowa wykorzystuje impulsy specjalnego balonu do rozbijania głębiej położonych złogów wapnia. Takie guzki utrudniają pełne rozprężenie stentu, a niewystarczające rozprężenie wiąże się z ponownym zwężeniem tętnicy, tworzeniem się zakrzepów i koniecznością ponownych interwencji.

Dodatkowe impulsy nie przyniosły korzyści

Oddzielnie badacze przeanalizowali 54 pacjentów z ciężko zwapniałymi zmianami bez zwapniałych guzków. Wszyscy otrzymali litotrypsję wewnątrznaczyniową: u 27 uczestników zastosowano do 120 impulsów, a pozostali 27 otrzymali dawkę określoną przez lekarza, wynoszącą średnio 75–80 impulsów.

W grupie z maksymalną liczbą impulsów średnia wyniosła 114, ale końcowa powierzchnia stentu nie różniła się: 5,50 mm² wobec 5,56 mm². W ciągu 30 dni w obu kohortach nie odnotowano zgonów, zawałów serca, ponownych zabiegów na leczonej tętnicy ani zakrzepicy stentu. Roczna obserwacja uczestników trwa; autorzy zaznaczyli, że do oceny długoterminowych wyników klinicznych potrzebne są większe randomizowane badania w kilku ośrodkach.

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