Badanie Uniwersytetu Królowej Marii w Londynie w Wielkiej Brytanii wykazało, że e-papierosy mogą pomóc ludziom rzucić palenie nawet bez regularnych konsultacji. Jak podaje News-Medical, praca została sfinansowana przez brytyjski Narodowy Instytut Badań nad Zdrowiem i Opieką.

Wyniki randomizowanego badania

W randomizowanym kontrolowanym badaniu, opublikowanym w czasopiśmie NEJM Evidence, wzięło udział 1170 dorosłych. Uczestników przydzielono do jednego z trzech podejść: zautomatyzowanych wiadomości brytyjskiej Narodowej Służby Zdrowia dotyczących zaprzestania palenia, zestawu startowego e-papierosa lub takiego samego zestawu połączonego z konsultacjami telefonicznymi.

Po sześciu miesiącach palenie rzuciło 11,3% uczestników, którzy otrzymali wyłącznie e-papierosa. W grupie zautomatyzowanych wiadomości wskaźnik ten wyniósł 6,4%. Badacze zaznaczyli, że w pierwszej grupie prawdopodobieństwo skutecznego rzucenia palenia było o 76% wyższe. Abstynencję od tytoniu weryfikowano za pomocą testów wydychanego powietrza na zawartość tlenku węgla.

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Dodatkowy efekt wsparcia telefonicznego

Uczestnikom, którzy otrzymywali e-papierosy wraz z konsultacjami, zaproponowano pięć sesji telefonicznych w ciągu czterech tygodni. W tej grupie po sześciu miesiącach palić przestało 21,1% osób — niemal dwa razy więcej niż wśród tych, którzy otrzymali tylko e-papierosa.

Po 12 miesiącach trwałe zaprzestanie palenia odnotowano u 16,8% uczestników grupy z e-papierosami i konsultacjami, u 9% grupy otrzymującej tylko e-papierosy oraz u 5,4% grupy zautomatyzowanych wiadomości. Większość uczestników, którzy rzucili palenie za pomocą e-papierosów, nadal wapowało rok po rozpoczęciu badania.

Autorzy pracy ustalili również, że ponad dwie trzecie osób, które po sześciu miesiącach rzuciły palenie w grupie zautomatyzowanych wiadomości, używało e-papierosów. Po wykluczeniu uczestników, którzy stosowali produkty spoza przydzielonej im grupy, wskaźnik rzucenia palenia w tej grupie spadł do 2,7%.

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