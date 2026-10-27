Afrykańscy eksperci ds. zdrowia wezwali do natychmiastowej i skoordynowanej odpowiedzi po pojawieniu się nowych przypadków choroby wywołanej przez wirusa Ebola, spowodowanej przez wirus Bundibugyo, w Kenii i Nigerii. W Kenii potwierdzono dziewiąty przypadek, a w Nigerii — jeden. Poinformował o tym News-Medical, powołując się na SciDev.Net.

Sytuacja w Kenii i Nigerii

Dyrektor generalny Amref Health Africa Githinji Gitahi oświadczył, że wszystkie dziewięć przypadków w Kenii należy do jednego klastra. Jak powiedział, nie ma oznak szerzenia się infekcji w społecznościach, w ciągu poprzednich 24 godzin nie odnotowano nowych przypadków, a 14 próbek dało wynik ujemny. Podkreślił, że Ebola nie przenosi się drogą powietrzną, a do zakażenia dochodzi przez kontakt z płynami ustrojowymi chorej lub zmarłej osoby albo skażonymi materiałami.

Pierwszy pacjent w Kenii wracał z Demokratycznej Republiki Konga przez ugandyjskie Entebbe do Nairobi. Zgłosił się po pomoc medyczną, ale zmarł dwa dni później. Osiem osób przebywa w izolacji i otrzymuje leczenie w szpitalach w Nairobi, a kolejne 120 objęto kwarantanną. Kenia zwróciła się o 10 tys. dawek szczepionki w celu ochrony pracowników medycznych.

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W Nigerii pacjentka, która wcześniej podróżowała do Ugandy, znacznie wyzdrowiała po leczeniu w prywatnej placówce medycznej w Abudży. Nigeryjskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom zidentyfikowało 53 kontakty pacjentki i objęło je obserwacją; w tamtym momencie nie było wśród nich pozytywnych testów. Analiza genomowa wykazała pokrewieństwo genetyczne między wirusem wykrytym w Nigerii a wirusem wykrytym w przypadku w Kenii, jednak związek epidemiologiczny między przypadkami jest nadal ustalany.

Szczepionki i działania w odpowiedzi

Według materiału od początku ogniska w DR Konga, ogłoszonego 15 maja, zarejestrowano 9552 potwierdzone zakażenia i ponad 4600 zgonów. Uganda zakończyła własne ognisko w sierpniu: odnotowano tam 20 przypadków i dwa zgony. Nie ma zatwierdzonych specyficznych szczepionek ani leków przeciwko wirusowi Bundibugyo. Jednocześnie Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała o rozpoczęciu w mieście Bunia w DR Konga badania fazy 2/3 szczepionki TUMAINI.

Afrykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom współpracują z władzami zdrowotnymi DR Konga, Kenii i Nigerii nad wzmocnieniem nadzoru epidemiologicznego, gotowości i reagowania. Organizacja wysłała do Abudży zespół techniczny, przekazała materiały laboratoryjne do 500 testów PCR oraz ułatwia dostęp do 10 tys. dawek szczepionki. WHO zaleciła, aby nie wprowadzać ograniczeń w podróżach ani handlu z dotkniętymi krajami.

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