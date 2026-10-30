W Wielkiej Brytanii autorzy artykułu opublikowanego w czasopiśmie „Lancet” wezwali władze do traktowania manosfery i internetowej mizoginii jako problemu zdrowia publicznego — podobnie jak otyłości czy palenia. Aby przeciwdziałać jej skutkom, proponują skoordynowaną odpowiedź z udziałem rządu, szkół, służby zdrowia i organizacji społecznych, informuje The Guardian.

Komercyjny ekosystem

W raporcie manosferę zdefiniowano jako rozproszony komercyjny ekosystem i zbiór społeczności internetowych połączonych poglądami na męskość, mizoginię i wiktymizację mężczyzn. Autorzy uważają, że przekształciła się ona w dochodową branżę, która zarabia na promowaniu skrajnych przejawów mizoginii i skrzywdzonej męskości.

Współautor pracy, profesor Kent Buse i współzałożyciel think tanku Global 50/50, stwierdził, że nie jest to zjawisko marginalne, lecz model biznesowy, w którym oburzenie i poczucie krzywdy sprzyjają rozpowszechnianiu najbardziej radykalnych treści. Jak zaznaczył, problemem nie są chłopcy i mężczyźni, lecz warunki, które pozostawiają ich w izolacji i bez poczucia bezpiecznej przyszłości, a także firmy czerpiące zyski z ich gniewu i niepewności.

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Potrzeba alternatywy

Autorzy zwrócili też uwagę na coraz większe wycofywanie się chłopców z edukacji w różnych krajach świata, samotność, trudności finansowe i wykluczenie społeczne. Ich zdaniem może to czynić młodych mężczyzn bardziej podatnymi na społeczności internetowe, które oferują proste wyjaśnienia ich problemów i często zachęcają do obwiniania kobiet oraz feminizmu.

Inna współautorka raportu, profesor Sarah Hawkes, podkreśliła, że manosfera daje chłopcom i młodym mężczyznom poczucie przynależności, tożsamość i wyjaśnienia życiowych trudności. Uważa ona, że samo wyeliminowanie manosfery bez przekonującej alternatywy nie przyniesie rezultatów, dlatego chłopcom i młodym mężczyznom należy zaoferować lepszą opcję.

Dyrektor ds. polityki i komunikacji w Centre for Policy Research on Men and Boys, Mark Brooks, poparł wniosek, że jest to kwestia zdrowia publicznego. Zaznaczył, że na takich treściach cierpią mężczyźni, chłopcy, kobiety i dziewczęta, a poziom zaangażowania w nie nie jest jednakowy dla wszystkich mężczyzn i chłopców.

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