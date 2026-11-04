W USA naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco ustalili, że standaryzowany ekstrakt z kudzu może pomóc osobom z zaburzeniem związanym z używaniem alkoholu zmniejszyć liczbę dni intensywnego picia alkoholu. W badaniu uczestniczyło 120 dorosłych osób, które zgłaszały co najmniej jeden taki epizod tygodniowo.

Jak informuje News-Medical, połowa uczestników otrzymywała standaryzowany ekstrakt z rośliny kudzu, a druga połowa — placebo. Przez 12 tygodni zalecano im przyjmowanie preparatu około 2,5 godziny przed sytuacjami, w których spodziewali się znacznego spożycia alkoholu. Wszyscy uczestnicy odbywali także krótkie cotygodniowe konsultacje.

Wyniki badania

Na początku badania średnia liczba dni intensywnego picia w obu grupach wynosiła 2,15 tygodniowo. Pod koniec leczenia wskaźnik ten w grupie kudzu spadł do 1,42 dnia tygodniowo, podczas gdy w grupie placebo niemal się nie zmienił — do 2,06 dnia.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Odsetek tygodni, w których uczestnicy zgłaszali co najmniej jeden epizod intensywnego picia, w grupie otrzymującej ekstrakt zmniejszył się z 88% do 58%. W grupie placebo wskaźnik zmienił się z 88% do 81%. Trzy miesiące po zakończeniu leczenia uczestnicy, którym przepisano kudzu, nadal mieli statystycznie istotnie mniej dni intensywnego picia alkoholu niż grupa placebo.

Bezpieczeństwo i ograniczenia

Uczestnicy dobrze tolerowali ekstrakt z kudzu: liczba działań niepożądanych nie przewyższała tej w grupie placebo, a poważnych zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem nie stwierdzono. Badanie opublikowano 4 listopada w czasopiśmie American Journal of Psychiatry.

Autorzy zastrzegli, że wyników nie można automatycznie odnosić do dostępnych w wolnej sprzedaży suplementów z kudzu, ponieważ w badaniu zastosowano standaryzowaną formułę. Potrzebne są większe badania, aby potwierdzić wnioski w szerszych grupach ludzi.

Czytaj nas na