ENT1 powiązano z rozwojem metabolicznej choroby wątroby — News-Medical

Naukowcy z Uniwersytetu Barcelońskiego w Hiszpanii ustalili związek między białkiem transportowym ENT1 a rozwojem metabolicznej stłuszczeniowej choroby wątroby związanej z dysfunkcją metaboliczną (MASLD). Praca opublikowana w czasopiśmie Metabolism: Clinical and Experimental opiera się na eksperymentach na modelach zwierzęcych, analizie biopsji wątroby pacjentów oraz danych z baz ekspresji genów. Informuje o tym News-Medical.

MASLD nie jest związana ze spożywaniem alkoholu i charakteryzuje się nadmiernym gromadzeniem tłuszczu w wątrobie. Może postępować do cięższych postaci, w tym włóknienia lub raka wątroby. Naukowcy skupili się na ENT1 — białku regulującym przechodzenie przez błonę plazmatyczną małych cząsteczek nukleozydów, ważnych dla funkcjonowania komórek wątroby.

Wyniki eksperymentów na myszach

Eksperymenty na myszach z obecnym lub nieobecnym ENT1 wykazały związek tego transportera z poziomem nukleozydów, w tym adenozyny. Adenozyna uczestniczy w regulacji stanu zapalnego i komórkowej odpowiedzi na stres.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

U myszy z niedoborem ENT1 poziom adenozyny w wątrobie był niższy. Zwierzęta te były chronione przed stanem zapalnym, włóknieniem i nadmiernym gromadzeniem tłuszczu w tym narządzie. Odnotowano u nich także lepszą tolerancję glukozy i większą wrażliwość na insulinę, co według autorów wskazuje na możliwy wpływ ENT1 na ogólny metabolizm.

Ekspresja białka zmienia się wraz z przebiegiem choroby

Analiza próbek wątroby pacjentów i baz danych ekspresji genów wykazała, że ekspresja ENT1 w wątrobie zmienia się w zależności od stadium MASLD. Na wczesnych etapach jej poziom był wyższy zarówno u ludzi, jak i u myszy, a wraz z postępem choroby spadał. U osób z wczesnym stadium MASLD wyższa ekspresja ENT1 wiązała się z podwyższonym poziomem insuliny i wyższym wskaźnikiem HOMA-IR, który stosuje się jako wskaźnik insulinooporności.

Autorzy uważają ENT1 za potencjalny cel przyszłych podejść terapeutycznych, ponieważ istnieją już leki mogące hamować jego aktywność, a niektóre znajdują się na różnych etapach rozwoju klinicznego. Jednocześnie podkreślają, że zastosowanie tego podejścia w MASLD wymaga znacznie większej liczby badań z udziałem ludzi i większych grup pacjentów.

Czytaj nas na