W Estonii w przyszłym tygodniu wszystkie kobiety w wieku 40 lat otrzymają zaproszenia do wykonania badania genetycznego w celu oceny indywidualnego ryzyka rozwoju raka piersi. Zaproszenia otrzymają niezależnie od posiadania ubezpieczenia zdrowotnego. Jak informuje ERR News, kraj może stać się pierwszym na świecie, w którym osoby będą zapraszane do programów przesiewowych na podstawie danych genetycznych.

Wczesne badania przesiewowe dla kobiet z podwyższonym ryzykiem

Dotychczas zaproszenia na badania przesiewowe w kierunku raka piersi w Estonii wysyłano kobietom po ukończeniu 50. roku życia. W ramach nowej procedury zostanie określone indywidualne ryzyko każdej 40-letniej uczestniczki. Jeśli będzie ono takie samo jak średnie ryzyko wśród kobiet w wieku 50 lat, pacjentka może zostać wcześniej objęta badaniami przesiewowymi i rozpocząć mammografię już od 40. roku życia.

W obliczeniach zostanie uwzględnionych około 3 tys. wariantów genetycznych. Jednocześnie ocena nie obejmuje mutacji genów BRCA związanych z dziedzicznymi postaciami raka. Takie przypadki są w razie potrzeby sprawdzane odrębnymi testami, w tym gdy rak piersi występował w rodzinie.

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Zgoda na wykorzystanie danych genetycznych

W Estonii jest prawie 10 tys. kobiet w wieku 40 lat. Zaproszenia otrzymają zarówno dawczynie danych Estońskiego Centrum Genomowego, jak i kobiety, które wcześniej nie przekazywały materiału genetycznego. Dane obecnych dawczyń nie będą sprawdzane automatycznie: kobiety muszą najpierw złożyć za pośrednictwem Portalu Zdrowia deklarację zgody na wykorzystanie tych danych w systemie opieki zdrowotnej.

Kobiety, których danych nie ma w Centrum Genomowym, po złożeniu takiej deklaracji otrzymają skierowanie do laboratorium na oddanie próbki krwi. Centrum Genomowe przechowuje obecnie dane dotyczące około jednej piątej ludności Estonii, lecz nie przyjmuje nowych dawców z powodu braku finansowania.

Estoński Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych analizuje również możliwość wykorzystania genetycznej oceny ryzyka w przypadku chorób sercowo-naczyniowych. Jednocześnie fundusz nie uważa za zasadne wprowadzenia takiej usługi w odniesieniu do innych ciężkich chorób, ponieważ państwo nie ma wystarczających możliwości dalszej opieki nad pacjentami.

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