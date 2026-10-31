W Stanach Zjednoczonych Agencja Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła dodatkowy wniosek o licencję na lek biologiczny ILUMYA (tyldrakizumab-asmn) do leczenia dorosłych z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów. O decyzji poinformowała firma Sun Pharmaceutical Industries Limited, a News-Medical opublikował tę informację.

Rozszerzenie wskazań leku

ILUMYA jest inhibitorem interleukiny-23 podawanym przez pracownika medycznego. Według Sun Pharma lek może być opcją terapeutyczną dla pacjentów, którzy nie mogą samodzielnie podawać sobie leków lub mogą odnieść korzyść z regularnej opieki medycznej podczas wizyt w klinice.

W 2018 roku FDA zatwierdziła ILUMYA dla dorosłych z łuszczycą plackowatą o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego, u których wskazane jest leczenie systemowe lub fototerapia. Łuszczycowe zapalenie stawów może powodować ból, obrzęk i sztywność stawów oraz prowadzić do ich nieodwracalnego uszkodzenia.

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Dane z badań klinicznych

Zatwierdzenie opiera się na wynikach globalnych, wieloośrodkowych badań III fazy INSPIRE-1 i INSPIRE-2. Były to randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badania trwające 52 tygodnie, w których oceniano skuteczność i bezpieczeństwo tyldrakizumabu w dawce 100 mg u dorosłych z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów. Skuteczność i bezpieczeństwo leku oceniano również 24 tygodnie po dwóch dawkach.

Firma oświadczyła, że dane dotyczące bezpieczeństwa były zgodne ze znanym profilem ILUMYA, a w badaniach nie wykryto nowych sygnałów bezpieczeństwa. Jednocześnie lek może zwiększać ryzyko infekcji, dlatego przed rozpoczęciem terapii pacjenci powinni zostać zbadani pod kątem gruźlicy. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi wśród pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów, występującymi w co najmniej 3% przypadków, były infekcje górnych dróg oddechowych i COVID-19.

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