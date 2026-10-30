Urzędnicy ds. ochrony zdrowia pracują za kulisami, aby zapobiec konfliktowi między władzami stanowymi a federalnymi w sprawie regulacji sztucznej inteligencji wykonującej zadania kliniczne. Chodzi między innymi o systemy zdolne do wystawiania recept.

Nakładanie się kompetencji

Jak informuje STAT News, urzędnicy obawiają się, że zamieszanie wynikające z nakładania się kompetencji stanów i organów federalnych może spowolnić wdrażanie AI w ochronie zdrowia. Problem wiąże się z tym, że oba szczeble władzy mają uprawnienia dotyczące technologii wykonujących pracę kliniczną.

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Stany regulują wykonywanie zawodu lekarza i wydają licencje lekarzom oraz innym specjalistom ochrony zdrowia. Jednocześnie, jeśli sztuczna inteligencja wykonuje takie zadania bez nadzoru człowieka, odpowiedni produkt prawdopodobnie będzie podlegał jurysdykcji Agencji Żywności i Leków (FDA), która reguluje wyroby medyczne.

Podejście władz federalnych

Administracja prezydenta Trumpa starała się zmniejszyć obciążenia regulacyjne dla firm opracowujących AI dla ochrony zdrowia, a także stworzyła nowe sposoby płatności za takie technologie. Jednak kwestia rozgraniczenia regulacji federalnych i uprawnień stanów w odniesieniu do klinicznej AI pozostaje problemem.

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