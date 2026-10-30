Amerykańskie Towarzystwo Geriatryczne przedstawiło ramy bezpieczniejszego przepisywania leków przeciw otyłości osobom starszym. Jak informuje News-Medical, dokument proponuje praktyczne podejście do stosowania takich leków, w tym preparatów GLP-1, które działają poprzez mechanizmy hormonalne związane z jelitami.

Na co lekarzom zaleca się zwracać uwagę

Autorzy ram wskazują, że leki do kontroli masy ciała mogą przynosić korzyści w zakresie redukcji masy ciała, kontroli glikemii i innych stanów. Jednocześnie osoby starsze są niedostatecznie reprezentowane w badaniach klinicznych tych leków. Dlatego podczas przepisywania terapii zaleca się uwzględnianie czynników związanych z wiekiem, w tym sarkopenii, kruchości organizmu, ryzyka utraty masy mięśniowej, niedożywienia i odwodnienia.

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Ocena stanu przed leczeniem

W artykule przygotowanym przez Grupę Specjalnego Zainteresowania Zdrowym Starzeniem się Amerykańskiego Towarzystwa Geriatrycznego omówiono zastosowanie podejścia Geriatrics 5Ms w terapii inkretynowej. Podejście to obejmuje stan poznawczy, mobilność, leki, mnogie schorzenia oraz priorytety pacjenta.

Przed rozpoczęciem leczenia autorzy zalecają ocenę stanu funkcjonalnego osoby, adekwatności jej odżywienia oraz obecności zaburzeń poznawczych. Proponują również łączenie terapii z ćwiczeniami siłowymi i odpowiednim spożyciem białka. W przypadku niektórych starszych pacjentów właściwe może być podejście zespołowe z udziałem dietetyka, fizjoterapeuty, trenera fitness i specjalisty ds. zdrowia behawioralnego.

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