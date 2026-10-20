Naukowcy z Mayo Clinic stwierdzili, że stosowanie agonistów receptora GLP-1 wiąże się z niższym ryzykiem dializoterapii lub przeszczepienia nerki u dorosłych z chorobą afektywną dwubiegunową i przewlekłą chorobą nerek. O wynikach badania informuje News-Medical.

Analiza dokumentacji medycznej

Naukowcy przeanalizowali zanonimizowaną elektroniczną dokumentację medyczną z sieci TriNetX, która zawiera dane dotyczące około 131 milionów dorosłych ze 117 systemów opieki zdrowotnej. Do analizy włączono pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową oraz łagodną lub umiarkowaną przewlekłą chorobą nerek, którzy rozpoczęli leczenie lekiem z klasy GLP-1 lub lekiem porównawczym.

Użytkowników GLP-1 porównano z pacjentami przyjmującymi inhibitory DPP-4 w leczeniu cukrzycy lub inhibitory układu renina-angiotensyna-aldosteron, często stosowane w przewlekłej chorobie nerek. Aby dopasować grupy, badacze zastosowali statystyczne wyrównanie cech pacjentów i obserwowali wyniki przez okres do pięciu lat.

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Potrzebne dalsze potwierdzenie

W obu porównaniach przyjmowanie leków GLP-1 wiązało się z niższym ryzykiem dializoterapii lub przeszczepienia nerki. Zależność ta zasadniczo utrzymywała się niezależnie od płci, rasy, obecności otyłości oraz stosowania leków psychiatrycznych, w tym litu.

Autorzy zaznaczyli, że badanie miało charakter obserwacyjny i nie ustala związku przyczynowo-skutkowego między stosowaniem GLP-1 a niższym ryzykiem dializoterapii lub przeszczepienia. Badacze nie mogli również w pełni uwzględnić dawkowania, przestrzegania leczenia, czasu jego trwania oraz zmian terapii w czasie. Do potwierdzenia wyników potrzebne są badania prospektywne i badania kliniczne.

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