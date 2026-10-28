W Stanach Zjednoczonych Departament Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS) opublikował politykę, która tymczasowo pozwoli aptekom sporządzać niektóre produkty peptydowe. Jak informuje STAT News, decyzja ma rozszerzyć dostęp do eksperymentalnych środków prozdrowotnych popularnych wśród części zwolenników ruchu MAHA.

Sześć peptydów w polityce HHS

HHS zastosuje zasadę „uznaniowości w egzekwowaniu prawa” i nie podejmie działań egzekucyjnych wobec aptek licencjonowanych przez stany, placówek federalnych ani licencjonowanych lekarzy, którzy sporządzają sześć peptydów. Chodzi o substancje wcześniej poparte przez komitet doradczy amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA).

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

FDA nadal rozpatruje tę kwestię

Politykę opublikowano, gdy FDA nadal rozważa, czy zezwolić aptekom na sporządzanie peptydów. W lipcu grupa doradcza FDA zagłosowała za rekomendacją, aby zezwolić aptekom sporządzać sześć takich substancji.

Robert Kennedy Jr. i ruch MAHA popierają stosowanie peptydów. Jednocześnie STAT News zauważa, że w przypadku wielu z tych związków prozdrowotnych istnieje niewiele dowodów na ich bezpieczeństwo lub skuteczność.

Czytaj nas na