Australijscy badacze stwierdzili, że trening interwałowy o wysokiej intensywności (HIIT) pomógł zdrowym osobom starszym zmniejszyć masę tłuszczową, nie powodując jednocześnie utraty beztłuszczowej masy ciała. W badaniu uczestniczyło 123 mieszkańców regionu Greater Brisbane, ze średnią wieku 72 lata. O wynikach ScienceDaily poinformował, powołując się na badanie opublikowane w czasopiśmie Maturitas.

Sześć miesięcy treningów

Przez sześć miesięcy uczestnicy trzy razy w tygodniu brali udział w 45-minutowych zajęciach na siłowni pod nadzorem specjalistów. Przydzielono ich do grup treningu interwałowego o wysokiej intensywności, treningu o umiarkowanej intensywności i treningu o niskiej intensywności. Skład ciała oceniano przed rozpoczęciem programu, po trzech oraz po sześciu miesiącach za pomocą skanowania określającego ilość tkanki tłuszczowej i beztłuszczowej.

Ćwiczenia o wysokiej i umiarkowanej intensywności spowodowały wyraźniejszy spadek masy tłuszczowej niż ćwiczenia o niskiej intensywności. Jednocześnie w grupie o umiarkowanej intensywności odnotowano niewielki spadek beztłuszczowej masy ciała, podczas gdy w grupie HIIT takiego spadku nie zaobserwowano.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zmiany w okolicy brzucha

Oba bardziej intensywne reżimy poprawiły również wskaźniki tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha. Pierwotne badanie wykazało zmniejszenie ilości tłuszczu trzewnego u uczestników grup o wysokiej i umiarkowanej intensywności. Ten rodzaj tłuszczu gromadzi się głęboko w jamie brzusznej wokół narządów wewnętrznych i wiąże się z insulinoopornością, zaburzeniami sercowo-naczyniowymi oraz innymi zaburzeniami metabolicznymi.

Autorka pracy, fizjolożka Grace Rose z University of the Sunshine Coast, zaznaczyła, że wszystkie trzy poziomy intensywności przyniosły umiarkowaną utratę tłuszczu, lecz tylko HIIT zachował beztłuszczową masę ciała. Jednocześnie badacze podkreślili, że odnotowane zmiany były stosunkowo niewielkie, a ich znaczenie kliniczne w porównaniu z mniej intensywnymi ćwiczeniami nie jest jednoznaczne ze względu na błąd pomiaru.

Naukowcy ostrzegli również, że skanowanie określało tkankę beztłuszczową, a nie bezpośrednio siłę mięśni. Beztłuszczowa masa ciała obejmuje nie tylko mięśnie, lecz także inne tkanki i wodę, dlatego zmiany tego wskaźnika nie muszą oznaczać proporcjonalnych zmian siły.

Czytaj nas na