Japonia przyjęła ustawę, która zakazuje przenoszenia ludzkich embrionów lub komórek rozrodczych ze zmodyfikowanym genomem do dróg rozrodczych człowieka oraz przewiduje odpowiedzialność karną za naruszenia. Jak podaje News-Medical, ustawę uchwalono 17 lipca 2026 roku, a zakazy i kary zaczną obowiązywać 24 lipca 2027 roku.

Zakaz dziedzicznej edycji

Dokument reguluje dziedziczną edycję ludzkiego genomu — ingerencje w embriony i komórki rozrodcze, których zmiany mogą być przekazywane kolejnym pokoleniom. Reprodukcyjne zastosowanie takich technologii było już w Japonii zakazane, jednak przepisy nie przewidywały sankcji za przenoszenie zmodyfikowanych embrionów lub komórek rozrodczych do macicy.

Jednocześnie ustawa nie zakazuje badań podstawowych nad dziedziczną edycją genomu. Mogą one być prowadzone pod prawnie wiążącym nadzorem ministerialnym.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Terapie somatyczne nie są ograniczone

Nowe przepisy nie dotyczą somatycznej edycji genomu — terapii, których działanie ogranicza się do organizmu pacjenta i nie jest przekazywane jego potomstwu. W materiale wskazano, że oparte na edycji genomu metody leczenia niedokrwistości sierpowatokrwinkowej i zależnej od transfuzji β-talasemii zostały już zatwierdzone dla pacjentów.

Profesor Tsutomu Sawai z Graduate School of Humanities and Social Sciences Uniwersytetu w Hiroszimie nazwał ustawę ważnym krokiem w uregulowaniu tej dziedziny. W artykule korespondencyjnym opublikowanym 8 września 2026 roku w czasopiśmie Nature Medicine podkreślił również potrzebę międzynarodowej koordynacji, ponieważ ludzie mogą szukać takich procedur w krajach o słabszych regulacjach.

Sawai zauważył, że dalszy rozwój nauki, dane dotyczące bezpieczeństwa oraz zmiany podejść etycznych mogą stać się podstawą do rewizji zakazu i zasad, na których się on opiera.

Czytaj nas na