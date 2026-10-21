W Japonii naukowcy przeanalizowali dane 90 944 dorosłych i stwierdzili, że związek między spożywaniem owoców morza a długoterminową śmiertelnością różnił się w zależności od ich rodzaju, sposobu przetworzenia i płci uczestników. Uczestników w wieku od 40 do 69 lat w ramach Japan Public Health Center-based Prospective Study obserwowano średnio przez 20,8 roku, podaje News-Medical.

Wyniki dla kobiet i mężczyzn

W okresie obserwacji zmarło 26 976 uczestników. Wśród kobiet najniższą śmiertelność ze wszystkich przyczyn odnotowano w grupie o wyższym niż średnie spożyciu ryb i skorupiaków — około 100 gramów dziennie. Autorzy podkreślili, że wskaźnika tego nie należy interpretować jako ustalonej optymalnej normy.

Wyższe spożycie ryb bogatych w kwasy tłuszczowe omega-3 wśród kobiet wiązano z niższą śmiertelnością ze wszystkich przyczyn i z powodu chorób naczyniowo-mózgowych. W grupie o najwyższym poziomie takiego spożycia współczynnik ryzyka zgonu z powodu chorób naczyniowo-mózgowych był o około 19% niższy niż w grupie o najniższym poziomie. Do tej kategorii badacze zaliczyli między innymi łososia, sardynki, makrelę, ostroboka i węgorza.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Znaczenie sposobu przetworzenia

Wśród mężczyzn całkowite spożycie owoców morza nie było związane ze śmiertelnością ze wszystkich przyczyn. Jednocześnie w kilku grupach spożywających niesolone ryby i skorupiaki odnotowano niższą śmiertelność z powodu chorób naczyniowo-mózgowych w porównaniu z uczestnikami o najniższym poziomie takiego spożycia.

Niesolone owoce morza stanowiły 77,3% całkowitego spożycia owoców morza, a ryby o wysokiej zawartości omega-3 — 39,2%. Do produktów solonych zaliczono ryby solone i suszone, suszone młode sardynki oraz soloną ikrę. Naukowcy uwzględnili spożycie sodu, jednak nie ustalili, czy to właśnie sól wyjaśnia różnice w zaobserwowanych związkach.

Badanie ma charakter obserwacyjny, dlatego nie dowodzi, że zmiana diety może zapobiec udarowi, chorobom układu krążenia lub śmierci. Dietę uczestników oceniono tylko raz, a wpływu możliwych zanieczyszczeń owoców morza nie zmierzono.

Czytaj nas na