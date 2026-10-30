Naukowcy z Uniwersytetu Chiba w Japonii odkryli białko OMC1, które pomaga utrzymywać spójność chromosomów w komórkach jajowych od okresu płodowego do dorosłości. Praca zespołu kierowanego przez profesora Keiichiro Ishiguro została opublikowana 29 października 2026 roku w czasopiśmie Nature Aging, informuje News-Medical.

Rola białka OMC1

Komórki jajowe powstają już podczas rozwoju płodowego, a następnie na długi czas zatrzymują mejozę — proces podziału komórkowego. W tym okresie kompleks kohezynowy REC8 utrzymuje razem kopie chromosomów. REC8 nie jest uzupełniany i z wiekiem stopniowo słabnie, co wiąże się ze wzrostem prawdopodobieństwa aneuploidii — nieprawidłowej liczby chromosomów. Aneuploidia jest jedną z przyczyn poronień, niepłodności i zaburzeń chromosomalnych, w tym zespołu Downa.

Naukowcy porównali aktywność genów w niedojrzałych płodowych komórkach jajowych i męskich komórkach rozrodczych za pomocą sekwencjonowania RNA pojedynczych komórek. W ten sposób zidentyfikowali wcześniej nieopisany gen Omc1, aktywny w oocytach krótko przed przejściem w stan spoczynku. Białko OMC1 wykryto na chromosomach w tych samych obszarach co kompleks REC8; pozostaje ono tam od etapu płodowego do dorosłości.

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Eksperymenty na myszach

U myszy pozbawionych genu Omc1 kompleks REC8 zaczynał znikać z chromosomów wcześniej niż zwykle. Nawet młode komórki jajowe tych zwierząt wykazywały osłabioną spójność chromosomów i błędy podczas ich rozchodzenia się, podobne do tych częściej obserwowanych w starszych komórkach jajowych.

Gdy badacze przywrócili OMC1 w dorosłych oocytach, poziom REC8 na chromosomach częściowo się odtworzył, a liczba błędów chromosomalnych zmniejszyła się. Według Ishiguro OMC1 nie zatrzymuje starzenia, lecz wspiera spójność chromosomów i wydłuża „chromosomalne życie” komórek jajowych.

Autorzy zauważyli również, że warianty ludzkiego odpowiednika OMC1 — genu CCDC201 — wcześniej wiązano z wczesną menopauzą i utratą funkcji jajników. W eksperymentach skrócona wersja mysiego OMC1 nie lokalizowała się na chromosomach oocytów i nie mogła przywrócić ich spójności. Może to wskazywać, że zaburzenia funkcji OMC1 lub CCDC201 mogą wpływać na starzenie reprodukcyjne.

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