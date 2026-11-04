Naukowcy z Uniwersytetu Kiusiu w Japonii odkryli, że trójsiarczek kwasu liponowego (LASSS) w warunkach laboratoryjnych ponad dwukrotnie zwiększył wiązanie białka czynnika wzrostu hepatocytów HGF z receptorem c-met. Związek badano jako potencjalny środek ochrony naturalnego mechanizmu regeneracji mięśni szkieletowych, informuje ScienceDaily.

Praca zespołu profesora Ryuichiego Tatsumiego z Wydziału Rolnictwa Uniwersytetu Kiusiu została opublikowana w czasopiśmie Scientific Reports. Badacze podkreślają, że silniejsze wiązanie HGF z receptorem samo w sobie nie dowodzi poprawy regeneracji mięśni. Aby ustalić, czy efekt ten wpłynie na gojenie tkanek i siłę mięśni, potrzebne są dalsze eksperymenty.

Rola HGF w regeneracji mięśni

W regeneracji mięśni szkieletowych uczestniczą komórki satelitarne — wyspecjalizowane komórki macierzyste, które aktywują się po uszkodzeniu tkanek lub oddziaływaniu mechanicznym. HGF jest przechowywany w materiale otaczającym włókna mięśniowe i może być uwalniany po urazie, ruchu lub rozciąganiu. Białko przyłącza się do receptora c-met na powierzchni komórek satelitarnych, sprzyjając ich namnażaniu, dojrzewaniu i regeneracji włókien mięśniowych.

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Wcześniej zespół ustalił, że HGF może ulegać nitrowaniu — modyfikacji chemicznej, która może osłabiać jego właściwości. Miejsca Y198 i Y250 są szczególnie ważne dla wiązania z c-met. Po nitrowaniu HGF gorzej oddziałuje z receptorem, co zdaniem badaczy może być związane ze spadkiem zdolności mięśni do regeneracji wraz z wiekiem.

Wyniki eksperymentów z LASSS

Naukowcy porównywali LASSS z trójsiarczkiem glutationu (GSSSG). Oba związki zmniejszały nitrowanie HGF w podatnych miejscach. Jednak tylko LASSS, przy wyższym stosunku do HGF, istotnie zwiększył powinowactwo białka do receptora c-met — ponad dwukrotnie w porównaniu z niepoddanym obróbce HGF. Sprawił także, że białko było bardziej odporne na utratę funkcji związaną z nitrowaniem w miejscu Y198.

W doświadczeniach na myszach z modelem zaniku mięśni wywołanego podwieszeniem za ogon zwierzęta, które otrzymały LASSS przed eksperymentem, miały znacznie niższy poziom nitrowania HGF niż zwierzęta nieleczone. Jednocześnie eksperymenty te nie wykazały, że związek przywraca masę mięśniową lub siłę. Autorzy zaznaczyli, że skuteczność i bezpieczeństwo LASSS nadal wymagają sprawdzenia na starzejących się zwierzętach.

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