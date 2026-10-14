Grupa badawcza z Uniwersytetu Hosei w Japonii odkryła mechanizm, za pomocą którego pałeczka okrężnicy Escherichia coli rozpoznaje produkty metabolizmu bifidobakterii. Jak podaje News-Medical, może to wyjaśniać, w jaki sposób mniej liczne gatunki bakterii współistnieją w mikrobiomie jelitowym i utrzymują jego różnorodność.

Sygnał chemiczny między bakteriami

Bifidobakterie rozkładają złożone węglowodany, w tym oligosacharydy mleka kobiecego, i uwalniają do środowiska uboczne produkty metabolizmu. Naukowcy ustalili, że E. coli potrafi wykrywać część tych cząsteczek za pomocą specjalnych systemów czujnikowych i odpowiednio przygotowywać własny metabolizm. Autorzy pracy nazwali ten proces „metabolicznym podsłuchiwaniem”.

Zespół badawczy przetestował 54 systemy transportowe E. coli powiązane z 61 źródłami węgla. W rezultacie ustalono, że bakteria wykorzystuje systemy czujnikowe Uhp i Idn do reagowania na zbiór metabolitów uwalnianych przez bifidobakterie.

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Rola glukozo-6-fosforanu

Szczególną uwagę badacze poświęcili systemowi Uhp, który rozpoznaje i transportuje fosforany heksoz, w tym glukozo-6-fosforan. Eksperymenty wykazały, że Uhp aktywował się pod wpływem metabolitów bifidobakterii, ale nie reagował na produkty bakterii z rodzaju Bacteroides, które dominują w mikrobiomie jelitowym.

Aby sprawdzić rolę glukozo-6-fosforanu, naukowcy potraktowali pożywkę po hodowli bifidobakterii dwoma wariantami enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Szybko działający wariant obniżał aktywność Uhp bardziej niż wolniejszy, co było istotnym dowodem kluczowej roli tej cząsteczki. Bifidobakterie uwalniały również glukozo-6-fosforan podczas metabolizmu różnych cukrów.

Interakcja z bliskiej odległości

Według przypuszczenia autorów krótkotrwały sygnał glukozo-6-fosforanu może działać tylko wtedy, gdy bakterie znajdują się w odległości do 40 mikrometrów od siebie. Badacze przypuszczają, że mniej rozpowszechnione gatunki bakterii mogą tworzyć lokalne przestrzenne ośrodki interakcji. Wyniki badania opublikowano 25 sierpnia 2026 roku w czasopiśmie Scientific Reports.

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