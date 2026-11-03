Naukowcy z Sylvester Comprehensive Cancer Center przy Miller School of Medicine Uniwersytetu Miami przeprowadzili wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy 2 nowej metody obrazowania szpiczaka mnogiego. Celowany immunoPET wykrył aktywną chorobę u części pacjentów, u których standardowe PET/CT oparte na glukozie nie wykazało oznak choroby. O wynikach informuje News-Medical.

Przeciwciała przeciwko białku CD38

W badaniu uczestniczyło 60 pacjentów ze szpiczakiem mnogim. Każdy z nich przeszedł standardowe PET/CT oraz immunoPET — badanie z użyciem znakowanych przeciwciał. Przeciwciała rozpoznają powierzchniowe białko CD38, specyficzne dla komórek szpiczaka, i wiążą się z nimi.

Standardowe PET/CT identyfikuje ogniska nowotworowe na podstawie wychwytu znakowanej glukozy. Jednak komórki szpiczaka nie zawsze zużywają jej więcej niż otaczające je prawidłowe komórki. Według badaczy z powodu braku nieprawidłowego wychwytu glukozy konwencjonalne badania mogą nie wykrywać choroby resztkowej w nawet 40% przypadków.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wyniki porównania metod

ImmunoPET wykrył ogniska, których nie uwidoczniło standardowe PET/CT, u 17 z 60 uczestników, czyli u 28%. Późniejsze biopsje potwierdziły, że sygnały w immunoPET odpowiadały aktywnemu szpiczakowi. Jednocześnie u 13 pacjentów, czyli u 22%, chorobę wykryło standardowe badanie, ale nie immunoPET. U pozostałych uczestników obie metody wykazały podobny zakres choroby.

Autorzy zaznaczają, że technologia nie powinna zastępować badań krwi, biopsji szpiku kostnego ani istniejących metod obrazowania, lecz może je uzupełniać. W jednym z opisanych przypadków immunoPET wykrył ogniska w kręgosłupie u pacjenta z bólem pleców, mimo prawidłowych wyników badań krwi i konwencjonalnego obrazowania. Po zmianie leczenia ból ustąpił.

Obecna wersja badania potrzebuje około tygodnia, aby przeciwciało rozprowadziło się po organizmie i przyłączyło do komórek nowotworowych. Zespół opracowuje mniejsze fragmenty przeciwciał, które potencjalnie mogą umożliwić wykonanie testu tego samego dnia. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Radiology.

Czytaj nas na