Naukowcy z Mayo Clinic ustalili w przedklinicznym modelu czerniaka, że immunoterapia inhibitorami punktów kontrolnych może zmieniać środowisko immunologiczne węzłów chłonnych, do których rozprzestrzenił się nowotwór. Jak informuje News-Medical, po leczeniu naukowcy odnotowali również zmniejszenie objętości guza przerzutowego w tych węzłach.

Zmiany w komórkach odpornościowych

Naukowcy badali węzły chłonne odprowadzające limfę z obszaru wokół guza. Połączyli metody obrazowania z analizą komórkową i analizą ekspresji genów, aby określić skład komórkowy, rozmieszczenie komórek oraz zmiany po terapii.

Leczenie zmieniło organizację limfocytów T, limfocytów B, komórek mieloidalnych i komórek tworzących strukturalne rusztowanie węzła chłonnego. Najbardziej zauważalne zmiany badacze wykryli w makrofagach — komórkach odpornościowych, które zwykle oczyszczają organizm z uszkodzonych i obumarłych komórek, lecz pod wpływem guza mogą hamować odpowiedź immunologiczną.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rola makrofagów

Po immunoterapii makrofagi wykazywały oznaki przejścia do stanu, który aktywniej stymuluje odpowiedź immunologiczną. Badacze zaobserwowali również większe przestrzenne rozdzielenie makrofagów i limfocytów T. Ich zdaniem może to osłabiać hamujące interakcje między tymi komórkami.

Inhibitory punktów kontrolnych blokują sygnały, które mogą ograniczać działanie komórek odpornościowych, pomagając im rozpoznawać i atakować nowotwór. Autorzy pracy opublikowanej w Communications Biology zaznaczają, że skuteczność takiej terapii może zależeć nie tylko od aktywacji limfocytów T, lecz także od środowiska, w którym różne komórki odpornościowe mogą wspólnie przeciwdziałać guzowi.

Jednocześnie badacze podkreślili, że prace przeprowadzono na modelu przedklinicznym, który nie odtwarza w pełni rozwoju i rozprzestrzeniania się czerniaka u ludzi. Dalsze badania mają wyjaśnić, czy takie same zmiany występują u pacjentów i jak są związane z odpowiedzią na leczenie.

Czytaj nas na