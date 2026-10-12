Inżynierowie z Johns Hopkins University opracowali sterowane magnetycznie milliroboty do celowanego dostarczania leków do tkanek serca dotkniętych infekcją. Jak informuje News-Medical, wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie Advanced Materials Technologies.

Dwa moduły do dostarczania antybiotyków

Milliroboty mają szerokość mniej więcej końcówki ołówka lub główki zapałki oraz długość ziarnka ryżu. System składa się z dwóch części: moduł-igła mocuje się do tkanki serca w pobliżu miejsca infekcji i służy jako stacja dokująca, a moduł z lekiem dostarcza antybiotyk, magnetycznie łączy się z pierwszym modułem i stopniowo uwalnia lek.

Oba urządzenia są bezprzewodowo sterowane przez zewnętrzny system cewek elektromagnetycznych, którego zasadę działania porównuje się z rezonansem magnetycznym. Roboty nie mają własnych baterii ani silników. Według założenia autorów podział systemu na dwa niewielkie moduły umożliwia dotarcie do wąskich obszarów ciała, a także wymianę modułu z lekiem w celu ponownego podania preparatu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Testy na modelach i tkankach

Naukowcy przetestowali system na modelach serca imitujących ludzki organ, a także na tkankach serca świni. Według ich danych roboty poruszały się płynnie, również pod prąd symulowanego przepływu krwi. Kolejnym etapem mają być testy na bardziej realistycznych modelach ze skurczami mięśni i ruchem podobnym do bicia serca.

Technologia jest rozwijana przede wszystkim do leczenia zapalenia wsierdzia, infekcji tkanek serca. W materiale zaznaczono, że w USA na zapalenie wsierdzia co roku zapada około 50 tys. osób, a dożylne podawanie antybiotyków zwykle trwa tygodniami. Autorzy pracy uważają, że celowane dostarczanie leków może skrócić procedurę do kilku godzin lub mniej niż jednego dnia, jednak to założenie wymaga dalszych badań.

Czytaj nas na