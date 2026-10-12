Inżynierowie Johns Hopkins przetestowali milliroboty do dostarczania leków do serca — News-Medical
Inżynierowie z Johns Hopkins University opracowali sterowane magnetycznie milliroboty do celowanego dostarczania leków do tkanek serca dotkniętych infekcją. Jak informuje News-Medical, wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie Advanced Materials Technologies.
Dwa moduły do dostarczania antybiotyków
Milliroboty mają szerokość mniej więcej końcówki ołówka lub główki zapałki oraz długość ziarnka ryżu. System składa się z dwóch części: moduł-igła mocuje się do tkanki serca w pobliżu miejsca infekcji i służy jako stacja dokująca, a moduł z lekiem dostarcza antybiotyk, magnetycznie łączy się z pierwszym modułem i stopniowo uwalnia lek.
Oba urządzenia są bezprzewodowo sterowane przez zewnętrzny system cewek elektromagnetycznych, którego zasadę działania porównuje się z rezonansem magnetycznym. Roboty nie mają własnych baterii ani silników. Według założenia autorów podział systemu na dwa niewielkie moduły umożliwia dotarcie do wąskich obszarów ciała, a także wymianę modułu z lekiem w celu ponownego podania preparatu.
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Testy na modelach i tkankach
Naukowcy przetestowali system na modelach serca imitujących ludzki organ, a także na tkankach serca świni. Według ich danych roboty poruszały się płynnie, również pod prąd symulowanego przepływu krwi. Kolejnym etapem mają być testy na bardziej realistycznych modelach ze skurczami mięśni i ruchem podobnym do bicia serca.
Technologia jest rozwijana przede wszystkim do leczenia zapalenia wsierdzia, infekcji tkanek serca. W materiale zaznaczono, że w USA na zapalenie wsierdzia co roku zapada około 50 tys. osób, a dożylne podawanie antybiotyków zwykle trwa tygodniami. Autorzy pracy uważają, że celowane dostarczanie leków może skrócić procedurę do kilku godzin lub mniej niż jednego dnia, jednak to założenie wymaga dalszych badań.