Inżynierowie z Uniwersytetu Massachusetts w Amherst w USA opracowali ultracienką elastyczną siatkę, która integruje się z ludzkimi komórkami i potencjalnie może dostarczać energię elektryczną implantowanej elektronice bez konwencjonalnych baterii. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Science Advances, informuje News-Medical.

Jak działa elastyczna siatka

Podstawą urządzenia są cienkie paski tytanianu cyrkonianu ołowiu, czyli PZT. Materiał ten przekształca energię mechaniczną w energię elektryczną. Badacze umieścili paski na ultracienkiej i bardzo elastycznej platformie polimerowej, a następnie zasiedlili ją ludzkimi komórkami tkanki sercowej.

W trakcie wzrostu komórki oplatały platformę z elementami PZT. Energia mechaniczna, w tym pochodząca ze skurczów tkanki sercowej, jest przekształcana przez materiał w energię elektryczną. Według opisu autorów powstały system porusza się i wygląda podobnie do ludzkiej tkanki, a jednocześnie może pełnić funkcję źródła zasilania.

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Laboratoryjny etap rozwoju

Starszy autor badania, docent Jun Yao, zaznaczył, że tradycyjne baterie do urządzeń implantowanych są nieporęczne i z czasem się rozładowują. Ich zmniejszanie i nadawanie im elastyczności ogranicza również ilość ładunku, jaki mogą magazynować. Zespół proponuje rozproszone podejście do zasilania, wzorowane na zasadzie działania komórek organizmu.

Według Yao urządzenie w laboratorium wykazało dziesięciokrotnie większą gęstość mocy niż systemy polegające na scentralizowanym źródle energii. Ultracienkie folie można układać warstwami, aby zwiększać dostępną moc. Jednocześnie badacz podkreślił, że rozwiązanie nadal istnieje wyłącznie na etapie laboratoryjnym.

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