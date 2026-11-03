W Izraelu badacze przeanalizowali dane 52 330 kobiet w wieku od 45 do 59 lat i we wstępnym badaniu obserwacyjnym nie stwierdzili zwiększonego ryzyka zawału serca, udaru, powstawania zakrzepów ani śmierci przed 80. rokiem życia wśród kobiet, które rozpoczęły współczesną hormonalną terapię zastępczą. O wynikach informuje News-Medical.

Wyniki obserwacji

Uczestniczki podzielono na dwie porównywalne grupy: jedna rozpoczęła terapię hormonalną w celu złagodzenia objawów menopauzy, druga zaś po wizycie u ginekologa nie stosowała jej w okresie obserwacji. Kobiety dopasowano pod względem wieku, wskaźnika masy ciała, ciśnienia tętniczego, poziomu cholesterolu, obecności cukrzycy, statusu palenia oraz wskaźników społeczno-ekonomicznych.

Średni okres obserwacji wyniósł 12 lat, a maksymalny — do 23 lat. Zawał serca, udar lub inne powiązane choroby sercowo-naczyniowe odnotowano u 2 311 uczestniczek stosujących terapię, czyli 4,4%, oraz u 2 383 kobiet bez terapii, czyli 4,6%. Śmierć przed 80. rokiem życia nastąpiła u 1,3% uczestniczek z grupy terapii i u 1,2% w grupie bez terapii. Odsetek przypadków powstawania zakrzepów w obu grupach wyniósł 0,33%: odpowiednio 174 i 175 przypadków.

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Formy terapii i ograniczenia

Podobne wyniki uzyskano dla różnych form i dróg podawania terapii hormonalnej — leków doustnych, plastrów i żeli. Do analizy włączono kobiety bez rozpoznanych chorób sercowo-naczyniowych, zakrzepów lub nowotworów w wywiadzie.

Autorzy podkreślają, że praca ma charakter obserwacyjny, dlatego nie może dowieść bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego między terapią a stanem serca. W dokumentacji medycznej mogły także nie znaleźć się dane dotyczące aktywności fizycznej, diety, innych stanów zdrowotnych oraz nasilenia objawów menopauzy. Uczestniczki sklasyfikowano według pierwszego przepisanego rodzaju terapii, bez uwzględnienia możliwych późniejszych zmian leku lub jego formy.

Wyniki mają zostać przedstawione 6–9 listopada 2026 roku podczas sesji naukowych Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Chicago.

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