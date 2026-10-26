Zespół badawczy kierowany przez Koreański Zaawansowany Instytut Nauki i Technologii (KAIST) opracował wszczepialny neurochip do bezprzewodowego monitorowania zmian sygnału acetylocholiny w mózgu po podaniu leku donepezil. Podczas eksperymentów na miniświniach urządzenie wszczepiono do kory przedczołowej. Po podaniu leku sygnał acetylocholiny wzrastał, a następnie stopniowo wracał do poziomu wyjściowego, informuje News-Medical.

Pomiar sygnałów w mózgu

Acetylocholina przekazuje sygnały między komórkami nerwowymi i odgrywa ważną rolę w pamięci oraz uczeniu się. Donepezil stosuje się w leczeniu choroby Alzheimera: hamuje on acetylocholinesterazę — enzym rozkładający acetylocholinę — dzięki czemu neuroprzekaźnik może dłużej pozostawać aktywny.

Chip łączy czujnik acetylocholiny, element stymulacji świetlnej oraz miniaturowy system bezprzewodowego przesyłania pomiarów przez Bluetooth. Jego warstwa czujnikowa składa się z porowatego chitozanu i ultracienkich nanodrutów srebrno-platynowych. Porowata struktura zapewnia dużą powierzchnię do unieruchamiania enzymów potrzebnych do wykrywania acetylocholiny, a nanodruty przekształcają nadtlenek wodoru powstający w wyniku reakcji enzymatycznej w sygnał elektryczny.

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Stymulacja świetlna

Aby ograniczyć wpływ innych cząsteczek na wyniki, po różnych stronach cienkiej sondy umieszczono elektrodę z powłoką enzymatyczną oraz elektrodę bez takiej powłoki. Porównanie dwóch sygnałów pozwala wyodrębnić zmiany związane konkretnie z acetylocholiną.

Oddzielnie naukowcy sprawdzili funkcję stymulacji świetlnej na myszach transgenicznych. Zarejestrowali wzrost sygnału acetylocholiny w odpowiedzi na światło z mikrodiody LED zintegrowanej z chipem.

Wyniki opublikowano 14 października w czasopiśmie Device. Autorzy zaznaczają, że technologia może pomóc porównywać reakcje neuroprzekaźników przy różnych dawkach i odstępach podawania leków, a także opracowywać zamknięte interfejsy neuronowe, które dostosowują stymulację do aktualnej odpowiedzi mózgu. Jednocześnie badanie przeprowadzono na zwierzętach i nie wykazało ono efektu terapeutycznego w chorobie Alzheimera ani poprawy pamięci. Przed zastosowaniem technologii u ludzi konieczne są dodatkowe badania jej długoterminowego bezpieczeństwa i stabilności pomiarów po implantacji.

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