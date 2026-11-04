Naukowcy z George Institute for Global Health ocenili skutki zastąpienia soli solą wzbogaconą potasem w 193 krajach. Według wyników modelowania zastąpienie całej soli mogłoby każdego roku zapobiec 2,96 mln zgonów oraz 10,17 mln przypadków chorób sercowo-naczyniowych i chorób nerek na świecie, podaje News-Medical.

Jakie scenariusze rozważano

Sól wzbogacona potasem zawiera mniej chlorku sodu: część tego związku zastępuje chlorek potasu. Nadmierne spożycie sodu i niewystarczające spożycie potasu są związane z podwyższonym ciśnieniem tętniczym, które jest czynnikiem ryzyka udarów, zawałów serca i chorób nerek.

Autorzy przeanalizowali kilka scenariuszy dla 4,6 mld dorosłych. Gdyby zastąpić wyłącznie zwykłą sól stołową używaną w domu, model przewiduje 1,85 mln zgonów, którym można by zapobiec, oraz 6,19 mln mniej przypadków chorób sercowo-naczyniowych i chorób nerek rocznie. Zastąpienie soli tylko w żywności przetworzonej i posiłkach restauracyjnych mogłoby, według oceny badaczy, zapobiec 1,56 mln zgonów i 5,46 mln przypadków chorób.

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W scenariuszu, w którym sól wzbogaconą potasem stosuje 80% osób ze zdiagnozowanym nadciśnieniem, oszacowano 590 tys. zgonów, którym można by zapobiec, oraz 1,72 mln przypadków chorób rocznie. Dla 80% osób leczonych z powodu nadciśnienia odpowiednie wskaźniki wyniosły 480 tys. zgonów i 1,41 mln przypadków.

Ryzyko i rola przemysłu spożywczego

Badacze zaznaczyli, że u osób z ciężkimi chorobami nerek nadmiar potasu we krwi może stanowić ryzyko. Jednocześnie model wykazał, że nawet w przypadku pacjentów z ciężką chorobą nerek oczekiwane korzyści przeważały nad ryzykiem. Środki ostrożności są potrzebne w przypadku osób z poważnymi chorobami nerek oraz tych, którzy przyjmują leki znacząco podnoszące poziom potasu we krwi, w tym informowanie pacjentów, oznakowanie produktów i nadzór kliniczny.

Według badania w Europie i Ameryce Północnej ludzie otrzymują ponad 70% soli z żywności przetworzonej i posiłków restauracyjnych. Dlatego dla maksymalnego efektu przejścia na sól wzbogaconą potasem konieczny jest udział przemysłu spożywczego, a także zwiększenie produkcji chlorku potasu. W 2025 roku Światowa Organizacja Zdrowia poparła stosowanie soli wzbogaconej potasem w celu obniżenia ciśnienia tętniczego i ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

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