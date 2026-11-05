Naukowcy przeanalizowali w USA dane 8 706 dzieci w wieku od 9 do 11 lat i stwierdzili, że prenatalna ekspozycja jednocześnie na konopie i tytoń wiązała się z nieco niższymi wynikami w zakresie inteligencji płynnej. Jak podaje News-Medical, wyniki opublikowano w czasopiśmie Addiction.

Jakie grupy porównano

Naukowcy wykorzystali dane bazowe z amerykańskiego badania Adolescent Brain Cognitive Development. Informacje o używaniu substancji podczas ciąży zbierano retrospektywnie od biologicznych matek lub opiekunów. Dzieci podzielono na cztery grupy: z ekspozycją na obie substancje, wyłącznie na konopie, wyłącznie na tytoń lub bez ekspozycji na konopie i tytoń.

Do grupy łączonej ekspozycji należało 236 dzieci, do grupy wyłącznie konopi — 195, do grupy wyłącznie tytoniu — 803, a 7 472 dzieci nie było narażonych na żadną z tych substancji. W analizie uwzględniono między innymi spożywanie alkoholu podczas ciąży, dochód rodziny, wiek i wykształcenie matki, planowanie ciąży oraz zdrowie psychiczne rodziców.

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Różnice były niewielkie

Inteligencja płynna obejmowała elastyczność poznawczą, uwagę, pamięć i szybkość przetwarzania informacji. Dzieci narażone przed urodzeniem na jednoczesne działanie konopi i tytoniu uzyskały wyniki niższe o około 2,1 punktu niż uczestnicy narażeni wyłącznie na konopie oraz o 1,4 punktu niższe niż dzieci bez ekspozycji na obie substancje.

Różnica w porównaniu z grupą narażoną wyłącznie na tytoń wyniosła około 1,3 punktu, jednak nie była istotna statystycznie. Podobnie badacze nie stwierdzili istotnych różnic w inteligencji skrystalizowanej, która obejmuje słownictwo i umiejętności czytania.

Autorzy zaznaczyli, że badanie miało charakter obserwacyjny i przekrojowy, dlatego nie dowodzi związku przyczynowo-skutkowego. Dane dotyczące używania substancji mogły być niepełne z powodu odtwarzania wydarzeń po 9–11 latach; nie uwzględniono też dawek, częstotliwości używania, mocy konopi ani biernego palenia. Analiza miała charakter eksploracyjny, a stwierdzone różnice były niewielkie.

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