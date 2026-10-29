W Anglii konsultant kardiolog Asif Qasim stwierdził, że termin „opieka korytarzowa” ukrywa rzeczywistą skalę kryzysu w szpitalach NHS. Chodzi o udzielanie pomocy pacjentom na szpitalnych korytarzach, w poczekalniach i innych pomieszczeniach, które nie są przeznaczone ani obsadzone personelem do zapewniania opieki klinicznej, informuje News-Medical.

Dane dotyczące oczekiwania w szpitalach

W artykule dla The BMJ Kasim zaznaczył, że we wrześniu 2026 roku tylko 74% z 2,4 mln pacjentów wymagających pilnej pomocy w Anglii zostało przyjętych do szpitala, przeniesionych lub wypisanych w ciągu czterech godzin. Ponad 50 tys. osób czekało na przyjęcie do szpitala ponad 12 godzin po podjęciu decyzji o ich hospitalizacji.

W latach 2025–2026 liczba takich oczekiwań przekraczających 12 godzin wyniosła 570 957, czyli o 7,2% więcej niż w poprzednim roku. Według Kasima w latach 2010–2015 większość londyńskich oddziałów ratunkowych osiągała lub zbliżała się do celu: 95% pacjentów miało zostać przyjętych do szpitala, przeniesionych lub wypisanych w ciągu czterech godzin. Wówczas 12-godzinne opóźnienia uważano za wyjątkowe przypadki wymagające analizy przyczyn.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wezwanie do otwartej dyskusji

Zdaniem kardiologa przenoszenie pacjentów na korytarze lub do innych stref szpitala może tymczasowo zmniejszyć obciążenie oddziałów ratunkowych, ale nie tworzy dodatkowych łóżek obsadzonych personelem, możliwości klinicznych ani bezpieczniejszych warunków leczenia.

Kasim powiązał także obciążenie medycyny ratunkowej z szerszymi problemami systemowymi, w tym z niemożnością bezpiecznego wypisania schorowanych osób starszych z powodu braku wsparcia socjalnego. Wezwał do raportowania danych o pacjentach, którzy przez długi czas przebywają w pomieszczeniach nieodpowiednich do leczenia, inwestowania w możliwości szpitali i opiekę społeczną oraz analizowania poważnych incydentów związanych z długotrwałymi opóźnieniami.

Królewskie Kolegium Medycyny Ratunkowej oszacowało, że długotrwałe oczekiwanie na oddziałach ratunkowych w Anglii było związane z 15 860 nadmiarowymi zgonami w 2025 roku, podczas gdy w 2015 roku liczbę takich zgonów szacowano na 1 657. Kasim podkreślił, że pacjenci i ich rodziny powinni być uczciwie informowani o warunkach, które nie spełniają akceptowalnych standardów klinicznych.

Czytaj nas na