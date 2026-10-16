Amerykańskie Kolegium Kardiologii opublikowało w czasopiśmie JACC oświadczenie naukowe, w którym zaleciło przepisywanie ćwiczeń fizycznych jako podstawowego elementu profilaktyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych. Jak informuje News-Medical, największe zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego obserwuje się, gdy osoby prowadzące siedzący tryb życia stają się bardziej aktywne, nawet w niewielkim stopniu.

Ruch zamiast bezczynności

W oświadczeniu zaznaczono, że niska wydolność krążeniowo-oddechowa jest predyktorem przyszłych chorób sercowo-naczyniowych, porównywalnym z takimi tradycyjnymi czynnikami ryzyka jak palenie, nadciśnienie, wysoki poziom cholesterolu i cukrzyca. Jednocześnie zalecenia dotyczące ćwiczeń nadal są niekonsekwentnie włączane do rutynowej opieki kardiologicznej.

Autorzy dokumentu podkreślają, że regularna aktywność fizyczna, ustrukturyzowane treningi i lepsza wydolność krążeniowo-oddechowa poprawiają tolerancję wysiłku, zmniejszają liczbę hospitalizacji i podnoszą jakość życia. Jonathan N. Myers, przewodniczący grupy autorów, zaznaczył, że aby poprawić zdrowie serca, pacjenci nie muszą stawać się sportowcami: niewielkie zwiększenie aktywności może przynieść wymierne korzyści, zwłaszcza osobom nieaktywnym.

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Od 5 do 7 tysięcy kroków

Dokument przytacza również dane, według których około 5–7 tysięcy kroków dziennie wiąże się u wielu dorosłych z klinicznie istotną poprawą oraz znacznym spadkiem śmiertelności z powodu chorób sercowo-naczyniowych i ze wszystkich przyczyn. Autorzy podkreślają, że korzyści dla układu sercowo-naczyniowego są możliwe także bez osiągnięcia poziomu 10 tysięcy kroków dziennie.

Program ćwiczeń zaleca się dobierać indywidualnie, z uwzględnieniem stanu układu sercowo-naczyniowego danej osoby, jej możliwości funkcjonalnych, objawów, celów leczenia i preferencji. Dla większości dorosłych zaleca się łączenie treningu siłowego z ćwiczeniami aerobowymi. Urządzenia noszone, rehabilitacja zdalna lub domowa mogą pomóc w utrzymaniu udziału w ćwiczeniach i długotrwałym przestrzeganiu programu, w tym w połączeniu z rehabilitacją kardiologiczną.

Rutynowe badania przed rozpoczęciem aktywności fizycznej nie są konieczne dla większości osób bez objawów lub ze stabilnym stanem klinicznym, choć w razie potrzeby mogą pomóc w indywidualnym dostosowaniu wysiłku. Autorzy wezwali także do rozszerzenia dostępu do rehabilitacji kardiologicznej i zapewnienia indywidualnych zaleceń dotyczących ćwiczeń pacjentom ze zdiagnozowanymi chorobami sercowo-naczyniowymi, którzy nie mogą uczestniczyć w formalnych programach.

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