W Stanach Zjednoczonych badacze z UCLA Health wykryli związek między długotrwałym narażeniem na pestycyd chloropiryfos w miejscu zamieszkania a ponad 2,5-krotnie wyższym ryzykiem rozwoju choroby Parkinsona. Informuje o tym ScienceDaily, powołując się na badanie opublikowane w czasopiśmie Molecular Neurodegeneration.

Naukowcy przeanalizowali dane 829 osób ze zdiagnozowaną chorobą Parkinsona oraz 824 uczestników bez tej choroby. Wszyscy brali udział w długoterminowym badaniu Parkinson's Environment and Genes. Badacze porównali kalifornijskie rejestry stosowania pestycydów z historiami adresów zamieszkania i pracy uczestników, aby ocenić możliwe narażenie na chloropiryfos.

Autorzy podkreślają, że analiza populacyjna wykazała związek, ale sama w sobie nie dowodzi, że to właśnie pestycyd spowodował chorobę. Aby zbadać możliwy mechanizm biologiczny, zespół przeprowadził również eksperymenty na modelach laboratoryjnych.

Eksperymenty na myszach

Myszy przez 11 tygodni poddawano działaniu chloropiryfosu w postaci aerozolu. U zwierząt obserwowano zaburzenia ruchu i utratę neuronów produkujących dopaminę. Badacze wykryli również zapalenie mózgu oraz nieprawidłowe nagromadzenia białka alfa-synukleiny, które wiąże się z chorobą Parkinsona.

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Utrata neuronów produkujących dopaminę jest jedną z charakterystycznych cech tej postępującej choroby neurologicznej. Obniżenie poziomu dopaminy wiąże się z drżeniem, sztywnością mięśni, spowolnieniem ruchów i zaburzeniami koordynacji.

Zaburzenie komórkowego oczyszczania

W doświadczeniach na danio pręgowanym naukowcy ustalili, że chloropiryfos może zaburzać autofagię — proces, dzięki któremu komórki pozbywają się uszkodzonych białek i innych zbędnych składników. Wskutek zakłócenia tego mechanizmu w neuronach gromadził się uszkodzony materiał, co przyczyniało się do ich degeneracji.

Gdy badacze przywracali komórkowy mechanizm oczyszczania lub usuwali białko synukleinę w modelach laboratoryjnych, neurony były chronione przed uszkodzeniem. Jednocześnie potencjalny efekt ochronny dotychczas wykazano wyłącznie w modelach laboratoryjnych, dlatego potrzebne są dalsze badania, aby ustalić, czy wzmocnienie autofagii może zapobiegać uszkodzeniu mózgu u ludzi lub je ograniczać.

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