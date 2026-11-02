W Chinach grupy chirurgii onkologicznej i urologicznej Sekcji Chirurgii Dziecięcej Chińskiego Stowarzyszenia Medycznego opracowały konsensus dotyczący chirurgicznego leczenia jednostronnego guza Wilmsa u dzieci. Dokument zawiera 34 rekomendacje sformułowane na podstawie 17 pytań klinicznych, informuje News-Medical.

Kiedy zaleca się operację

Konsensus opublikowano 17 czerwca 2026 roku w czasopiśmie World Journal of Pediatric Surgery. Jego autorzy podkreślają znaczenie całkowitego miejscowego usunięcia guza, dokładnego określenia stopnia zaawansowania węzłów chłonnych i oceny histologicznej, dążąc jednocześnie do zmniejszenia ryzyka powikłań.

W przypadku guza resekcyjnego rekomendacje przewidują natychmiastową radykalną nefrektomię, czyli usunięcie zajętej nerki. Chemioterapię przedoperacyjną proponuje się dla wybranych pacjentów z wysokim ryzykiem lub z nowotworem początkowo nieoperacyjnym. Natychmiastowej interwencji chirurgicznej nie zaleca się w szczególności przy potwierdzonej germinalnej mutacji WT1, pojedynczej nerce, wysokim ryzyku anestezjologicznym lub skrzeplinie nowotworowej sięgającej powyżej żył wątrobowych.

Biopsja i węzły chłonne

Biopsja przezskórna zasadniczo nie jest zalecana. Można ją jednak rozważyć, gdy nerkowe pochodzenie guza jest niejasne, istnieje podejrzenie choroby łagodnej lub innej choroby niż guz Wilmsa, a także u pacjentów w stadium IV oraz pacjentów w wieku powyżej 10 lat.

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Autorzy zalecają, gdy jest to możliwe, wczesne podwiązanie naczyń szypuły nerkowej oraz odpowiednie pobranie węzłów chłonnych. Za optymalne uznano zbadanie od sześciu do dziesięciu węzłów w okolicy wnęki nerki, aortalno-kawalnej, okołoaortalnej i innych określonych obszarach. Według autorów poprawia to określanie stopnia zaawansowania i pomaga utrzymać odsetek wyników fałszywie ujemnych poniżej 10%.

Złożone przypadki

Nadnercza i sąsiednie narządy należy zachować, jeśli nie występuje bezpośrednie naciekanie przez guz. W przypadku skrzeplin nowotworowych powyżej żył wątrobowych zalecana jest chemioterapia neoadiuwantowa, a przy rozszerzeniu skrzepliny do przedsionka — leczenie interdyscyplinarne.

Operacja oszczędzająca nefrony nie powinna być rutynowa i wymaga ścisłych kryteriów kwalifikacji. Chirurgię małoinwazyjną można stosować wyłącznie w wybranych przypadkach w ośrodkach z odpowiednim doświadczeniem; autorzy uznają przejście do operacji otwartej za uzasadnioną decyzję kliniczną. W przypadku nawrotów preferowana jest chemioterapia drugiej linii, natomiast późne izolowane zmiany w płucach lub ośrodkowym układzie nerwowym mogą zostać usunięte chirurgicznie.

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