W Durbanie w RPA niekomercyjna klinika Usizo Lwethu Sibaya przy Denis Hurley Centre została zmuszona do kierowania części pacjentów do innych placówek medycznych z powodu wzrostu liczby zgłoszeń oraz niedoboru leków stosowanych w leczeniu HIV i gruźlicy. Jak podaje Daily Maverick, placówka przyjmuje bezdomnych i mieszkańców o niskich dochodach z centrum miasta.

Popyt wzrósł, dostawy wstrzymano

Według pracowników centrum napływ pacjentów urodzonych poza RPA nasilił się po tym, jak utracili oni dostęp do publicznych placówek ochrony zdrowia. Klinika poinformowała również, że w grudniu ubiegłego roku Departament Zdrowia prowincji KwaZulu-Natal przestał dostarczać jej leki antyretrowirusowe i leki przeciwgruźlicze.

W rezultacie miesięczne wydatki centrum na leki wzrosły, według jego danych, dziesięciokrotnie — z 10 tys. do około 100 tys. randów. Jednocześnie środki te nie wystarczają, aby zapewnić leczenie wszystkim osobom szukającym pomocy.

Wyniki ankiety wśród pacjentów

Denis Hurley Centre przekazało redakcji wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 294 pacjentów przez pięć tygodni, począwszy od lipca 2026 roku. Wśród ankietowanych 239 osób było cudzoziemcami. Spośród 184 respondentów, którzy w ciągu poprzedniego roku próbowali skorzystać z publicznych placówek medycznych, 92% oświadczyło, że odmówiono im dostępu nawet po okazaniu dokumentów.

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Według ankiety co najmniej 72% osób, którym nie pozwolono otrzymać leków, miało dokumenty potwierdzające legalny pobyt w RPA. W centrum wiążą problem z działaniami zwolenników ruchu March and March oraz innych grup antyimigracyjnych, które, według kliniki, blokują imigrantom dostęp do placówek medycznych w Durbanie.

Do klinik poza centrum miasta

Lekarz Rishigen Viranna poinformował, że pracownicy kierują nowych pacjentów z chorobami przewlekłymi, HIV i gruźlicą do publicznych klinik poza centrum miasta, gdzie prawdopodobieństwo zablokowania dostępu jest mniejsze. Zaznaczył również, że odmowy mogą dotyczyć bezdomnych obywateli RPA, którzy nie mają dokumentów tożsamości.

Pracownicy Denis Hurley Centre oświadczyli, że nie znają przyczyn wstrzymania dostaw leków. Według nich zwrócenie się do departamentu zdrowia z prośbą o wznowienie zapewniania leków nie przyniosło rezultatu. W chwili publikacji Departament Zdrowia prowincji KwaZulu-Natal nie odpowiedział na pytania redakcji dotyczące wyników ankiety i dostaw leków.

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