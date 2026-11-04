W Anglii i Walii kokaina po raz pierwszy stała się substancją najczęściej odnotowywaną w zgonach związanych z narkotykami. W 2025 roku z przyczyn związanych z kokainą zmarły 1233 osoby, a narkotyk ten figurował w 22% takich zgonów, podaje The Guardian, powołując się na dane Urzędu Statystyk Narodowych.

Śmiertelność pozostaje wysoka

Łącznie w 2025 roku w Anglii i Walii zarejestrowano 5519 zgonów związanych z zatruciem narkotykami. To o 46 mniej niż rok wcześniej, jednak wskaźnik nadal jest około dwukrotnie wyższy niż dziesięć lat temu.

Liczba zgonów związanych z kokainą jest cztery razy większa niż dziesięć lat temu i osiem razy większa niż w 2010 roku. Statystyki obejmują przypadki używania kokainy w proszku, a także jej wstrzykiwania lub palenia cracku.

Wśród zarejestrowanych zgonów związanych z kokainą 64% dotyczyło osób w wieku powyżej 40 lat. Podobną tendencję odnotowuje się także wśród osób zwracających się o pomoc do placówek leczenia uzależnień.

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Nierówności regionalne i społeczne

Najwyższy wskaźnik zgonów związanych z narkotykami odnotowano w północno-wschodniej Anglii — 135,2 zgonu na milion mieszkańców w 2025 roku. Najniższy wskaźnik wystąpił w Londynie — 58,3 zgonu na milion. W najbardziej zdeprywowanych obszarach zgonów było pięć razy więcej niż w obszarach najmniej zdeprywowanych.

Statystyki wykazały również gwałtowny wzrost liczby zgonów, w których wspomniano ketaminę: 115 przypadków w 2025 roku, wobec 27 w 2020 roku i siedmiu w 2015 roku.

Organizacje charytatywne i branżowe wezwały rząd do pilnego podjęcia działań na rzecz ograniczenia liczby zgonów związanych z narkotykami oraz wsparcia leczenia uzależnień. Dyrektor wykonawczy Forward Trust Mike Trace powiązał wzrost ryzyka z rekordową produkcją kokainy w Ameryce Południowej, spadkiem cen i wzrostem czystości narkotyku. Collective Voice oświadczyła, że planowany program inwestycji w leczenie uzależnień został wstrzymany, a finansowanie faktycznie zmalało po uwzględnieniu inflacji.

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