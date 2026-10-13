Połączenie leku przeciwpasożytniczego mebendazolu z celowanym lekiem przeciwnowotworowym gefitynibem spowolniło wzrost guzów u myszy z modelem niedrobnokomórkowego raka płuca opornym na gefitynib. Badanie opublikowano w czasopiśmie PLOS ONE, informuje ScienceAlert. Wyniki mają charakter przedkliniczny i nie dowodzą skuteczności ani bezpieczeństwa takiego połączenia u ludzi.

Wyniki eksperymentów na komórkach

Naukowcy badali jeden model niedrobnokomórkowego raka płuca z mutacją EGFR, którego komórki nabyły oporność na gefitynib. Białko EGFR przekazuje sygnały stymulujące wzrost komórek; gefitynib blokuje ten mechanizm, jednak oporne komórki mogą nadal się namnażać.

Po 72 godzinach działania gefitynibu żywotność komórek nowotworowych wynosiła około 93% poziomu nieleczonej grupy kontrolnej. Niskie stężenie mebendazolu obniżało ten wskaźnik do około 80%, a połączenie obu leków — do 38%. Według badaczy testy wykazały również uszkodzenia DNA, w tym pęknięcia jednej lub obu jego nici.

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Dane z eksperymentu na myszach

W 40-dniowym eksperymencie z ośmioma myszami w każdej grupie mediana czasu podwojenia guza bez leczenia wynosiła 6,2 dnia. Przy zastosowaniu wyłącznie mebendazolu wzrosła do 10,3 dnia, a wyłącznie gefitynibu — do 15,5 dnia. W przypadku leczenia skojarzonego mediana czasu podwojenia guzów osiągnęła 25 dni.

Jednocześnie guzy nie zniknęły. Autorzy nie ustalili, czy mebendazol przywraca wrażliwość guzów na gefitynib, czy jedynie nasila uszkodzenia, które zmniejszają przeżywalność opornych komórek. Nie przeprowadzili także formalnej oceny synergii leków ani nie śledzili bezpośrednio zaburzeń mechanizmów replikacji DNA.

Badacze zaznaczyli, że wchłanianie mebendazolu po podaniu doustnym może się różnić, dlatego konieczne są dalsze badania dawkowania i stężenia leku w guzach. U myszy nie odnotowano trwałej utraty masy ciała, jednak do oceny bezpieczeństwa potrzebne są badania wpływu na narządy, zdrowe tkanki, długotrwałe stosowanie i interakcje lekowe. Kolejne zadania obejmują testy na innych opornych liniach komórkowych, modelach guzów pacjentów oraz oporności na nowszy lek celowany przeciw EGFR — osimertynib.

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