Naukowcy, których pracom współprzewodzili specjaliści ze Szpitala Badawczego St. Jude, zidentyfikowali potencjalną podatność terapeutyczną niektórych postaci kostniakomięsaka — dziecięcego raka kości. Połączenie podejść ukierunkowanych na degradację białka EP300 i hamowanie AKT spowolniło wzrost guzów oraz wydłużyło przeżycie w modelach przedklinicznych, informuje News-Medical.

Związek z mutacjami AKT

Wyniki badania opublikowano w Journal of Experimental Medicine. Naukowcy sprawdzili, czy degradacja EP300 może być skuteczna przeciwko kostniakomięsakowi, ponieważ wcześniej takie podejście wykazało już efekt w modelach nerwiaka zarodkowego. Niewielka, ale istotna część próbek kostniakomięsaka okazała się szczególnie wrażliwa na degradację tego białka.

Analiza cech genetycznych guzów wykazała, że większość próbek wrażliwych na degradację EP300 miała mutacje nadmiernie aktywujące szlak sygnałowy AKT. AKT reguluje szereg procesów komórkowych i często ulega zaburzeniom w chorobach nowotworowych. Istnieją już inhibitory zatwierdzone przez amerykańską Agencję Żywności i Leków, służące do hamowania AKT.

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Wyniki w modelach mysich

Połączenie degradacji EP300 z hamowaniem AKT wykazało efekt synergistyczny w ksenoprzeszczepach guzów pacjentów u myszy: guzy rosły wolniej, a przeżycie zwierząt się wydłużyło. Autorzy przypuszczają, że mutacje związane z hiperaktywacją AKT mogą stać się biomarkerem wrażliwości na takie podejście.

Biochemiczne porównanie guzów wrażliwych i opornych wykazało również, że wrażliwe guzy miały niższe tempo całkowitej syntezy białek. Zdaniem badaczy oporne kostniakomięsaki mogą przeciwdziałać degradacji EP300, wytwarzając więcej białek, niż komórka jest w stanie zniszczyć. W przyszłości sekwencjonowanie genomowe może pomóc identyfikować pacjentów, których guzy potencjalnie będą wrażliwe na to połączenie.

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