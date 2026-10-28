Kombinacja leków celowanych: bewacyzumabu i pazopanibu, wykazała w badaniu fazy 1/2 medianę przeżycia całkowitego wynoszącą 63,2 miesiąca u pacjentów z wcześniej nieleczonym przerzutowym jasnokomórkowym rakiem nerkowokomórkowym. O wynikach badania prowadzonego przez Roswell Park Comprehensive Cancer Center informuje News-Medical.

W drugiej fazie badania uczestniczyło 51 pacjentów, którzy wcześniej nie otrzymywali leczenia. Po medianie okresu obserwacji wynoszącej 63,7 miesiąca mediana przeżycia wolnego od progresji choroby wyniosła 24,8 miesiąca, a mediana przeżycia całkowitego — 63,2 miesiąca.

Grupa korzystnego ryzyka

Najwyższe wyniki odnotowano u 33 uczestników zaklasyfikowanych do grupy korzystnego ryzyka według kryteriów International Metastatic RCC Database Consortium. W tej grupie mediana przeżycia wolnego od progresji wyniosła 28,5 miesiąca, a mediana przeżycia całkowitego — 76,9 miesiąca.

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Pazopanib jest inhibitorem kinazy tyrozynowej, a bewacyzumab — przeciwciałem monoklonalnym wiążącym się z VEGF. Białko to sprzyja tworzeniu nowych naczyń krwionośnych, które mogą zaopatrywać guz w tlen i składniki odżywcze. Badacze zaznaczyli, że naprzemienne stosowanie leków może opóźniać rozwój oporności na leczenie.

Schemat leczenia i bezpieczeństwo

W pierwszej fazie określono schemat dawkowania: 800 mg pazopanibu codziennie od 1. do 28. dnia oraz 10 mg/kg bewacyzumabu w 36. i 50. dniu 10-tygodniowego cyklu. Najczęstszymi poważnymi działaniami niepożądanymi były podwyższone ciśnienie tętnicze i podwyższony poziom enzymów wątrobowych.

Wyniki opublikowano w czasopiśmie The Lancet Oncology. Badanie prowadzono w pięciu akademickich ośrodkach onkologicznych. Jego sponsorem był Roswell Park we współpracy z Novartis; finansowanie zapewniły również Roswell Park, National Cancer Institute poprzez grant P30CA016056 oraz Novartis.

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