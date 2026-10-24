W Londynie w Wielkiej Brytanii w badaniu klinicznym fazy II skojarzone zastosowanie terapii komórkowej lifileucelem i immunoterapii pembrolizumabem doprowadziło do pełnej odpowiedzi na leczenie u 29,2% pacjentów z zaawansowanym czerniakiem: guzy u tych osób całkowicie zniknęły w badaniach obrazowych. O wynikach badania IOV-COM-202 informuje News-Medical.

Wyniki badania

W badaniu uczestniczyło 27 pacjentów z zaawansowanym czerniakiem, jednak do głównej analizy włączono dane 24 z nich. Po medianie okresu obserwacji wynoszącej 26,9 miesiąca istotne zmniejszenie guzów odnotowano u 15 pacjentów, czyli u 62,5% grupy.

Spośród 15 uczestników, którzy odpowiedzieli na leczenie, u 13 odpowiedź utrzymywała się przez co najmniej 12 miesięcy. W chwili ostatniej oceny 10 pacjentów pozostawało w stanie pełnej lub częściowej odpowiedzi. Mediana czasu trwania odpowiedzi nie została jeszcze osiągnięta, co oznacza, że wielu uczestników w momencie analizy nadal odnosiło korzyści z terapii.

Mediana przeżycia wolnego od progresji choroby wyniosła 19,8 miesiąca. Mediany całkowitego przeżycia nie osiągnięto po 50,9 miesiąca obserwacji.

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Jak działa połączenie terapii

Lifileucel jest terapią z użyciem limfocytów naciekających guz, czyli TIL. Komórki odpornościowe pobiera się z guza pacjenta, namnaża w laboratorium i ponownie wprowadza do krwiobiegu, aby mogły rozpoznawać i atakować komórki nowotworowe. Pembrolizumab należy do inhibitorów immunologicznych punktów kontrolnych — leków blokujących białka, które hamują układ odpornościowy.

Przed podaniem komórek uczestnicy otrzymywali chemioterapię w celu przygotowania organizmu, a po infuzji — krótki cykl interleukiny-2, aby wspierać aktywność podanych komórek. Badacze poinformowali, że nie wykryto nowych działań niepożądanych w porównaniu ze znanymi ryzykami poszczególnych metod leczenia.

Kolejny etap

Wyniki przedstawiono na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej w 2026 roku. Obecnie podejście jest sprawdzane w międzynarodowym badaniu fazy III TILVANCE-301, w którym porównuje się połączenie lifileucelu z pembrolizumabem z zastosowaniem samego pembrolizumabu. Badanie IOV-COM-202 sfinansowała firma Iovance Biotherapeutics.

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