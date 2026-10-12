Konsorcjum SEEDS, współkierowane przez Buck Institute for Research on Aging i Georgetown University w USA, otrzymało od amerykańskiej Agencji Zaawansowanych Projektów Badawczych w Dziedzinie Zdrowia ARPA-H finansowanie w wysokości do 51,7 mln dolarów. W ciągu czterech lat naukowcy planują opracować metody przewidywania nieprawidłowego fałdowania białek przed wystąpieniem nieodwracalnych uszkodzeń komórek, informuje News-Medical.

Badacze oczekują, że wyniki prac pomogą opracować nowe metody diagnozowania, spowalniania i leczenia chorób neurodegeneracyjnych oraz nowotworów. Początkowo projekt będzie koncentrować się na chorobie Alzheimera i mięsaku Ewinga.

Białka bez stałej struktury

Zespół będzie badać białka wewnętrznie nieuporządkowane — białka, które w odróżnieniu od wielu innych nie mają jednej stabilnej trójwymiarowej formy. Ich zachowanie zależy od warunków wewnątrz komórki, w tym kwasowości, zagęszczenia cząsteczek, metali, metabolitów i modyfikacji chemicznych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Taka elastyczność jest potrzebna białkom do prawidłowego funkcjonowania komórek, ale utrudnia ich badanie i poszukiwanie leków. Nieprawidłowe fałdowanie i agregacja białek są związane z chorobą Alzheimera, stwardnieniem zanikowym bocznym, niektórymi rodzajami nowotworów oraz innymi przewlekłymi i degeneracyjnymi schorzeniami. Część tych białek uważa się za trudne do oddziaływania konwencjonalnymi lekami, ponieważ nie mają stabilnych struktur i miejsc, do których zwykle przyłączają się leki.

Sztuczna inteligencja będzie sprawdzana w eksperymentach

SEEDS skupia badaczy z dziewięciu instytucji akademickich i siedmiu partnerów przemysłowych. W ramach konsorcjum zespół SHIFT z Buck Institute będzie mapować możliwe formy nieuporządkowanych regionów białek w szerokim zbiorze ludzkich białek. Zespół INTREPID w Georgetown będzie szczegółowo badać, jak sekwencja białka i środowisko komórkowe wpływają na jego formy i zachowanie.

INTREPID poświęci szczególną uwagę białku tau, związanemu z chorobą Alzheimera, oraz EWS::FLI1, który wiąże się z mięsakiem Ewinga. Dane z eksperymentów i modelowania obliczeniowego mają zostać wykorzystane do trenowania modeli sztucznej inteligencji zdolnych przewidywać zmiany formy białek zależnie od ich otoczenia. Naukowcy podkreślają, że komputerowe prognozy będą weryfikowane pomiarami w eksperymentach, a nie opierać się wyłącznie na modelach.

Czytaj nas na