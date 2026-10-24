Sąd Konstytucyjny RPA rozpatrzy w przyszłym miesiącu wniosek organizacji społecznej DG Murray Trust (DGMT), która domaga się ograniczenia sprzedaży alkoholu w lokalach, w których jest on spożywany na miejscu, do północy. Organizacja kwestionuje przepisy ustawy Prowincji Przylądkowej Północnej o hazardzie i alkoholu z 2024 roku, którymi wydłużono godziny handlu alkoholem.

Jak informuje TimesLIVE, Wysoki Sąd Prowincji Przylądkowej Północnej wcześniej orzekł, że prowincje mają konstytucyjny obowiązek chronić zdrowie i bezpieczeństwo publiczne poprzez ograniczanie godzin sprzedaży alkoholu. Jednym z głównych zastrzeżeń sądu był brak konsultacji publicznych w sprawie przepisów, które pozwalały lokalom działać do wczesnych godzin rannych. DGMT zwróciła się do najwyższego sądu kraju, aby uzyskać potwierdzenie tego orzeczenia, zgodnie z wymogami prawa.

Stanowisko organizacji

W materiałach dla Sądu Konstytucyjnego DGMT twierdzi, że wydłużenie godzin sprzedaży alkoholu, zwłaszcza późno w nocy i rano, doprowadzi do wzrostu epizodycznego nadmiernego i intensywnego spożycia alkoholu w społecznościach szczególnie narażonych. Organizacja powołuje się na opinie ekspertów, według których dłuższe okresy sprzedaży alkoholu zwiększają zagrożenia dla zdrowia i straty gospodarcze związane ze szkodliwym spożywaniem alkoholu.

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Szefowa kampanii Rethink Your Drink, Kashifa Anser, oświadczyła, że zasady sprzedaży alkoholu powinny opierać się na dowodach dotyczących ograniczania szkód, a nie przede wszystkim na komercyjnych interesach branży. DGMT prosi o tymczasowe ustanowienie północy jako najpóźniejszej godziny zamknięcia lokali, w których alkohol jest spożywany na miejscu, zamiast działalności do 02:00 lub 06:00. Organizacja popiera również ograniczenia niedzielnej sprzedaży alkoholu w punktach, w których jest on kupowany do spożycia poza lokalem.

Argumenty dotyczące szkód

DGMT wymienia wśród zagrożeń związanych z dłuższymi godzinami handlu wypadki drogowe i przemoc pod wpływem alkoholu, w tym przemoc domową, a także choroby zakaźne i niezakaźne oraz problemy ze zdrowiem psychicznym. Organizacja osobno opowiada się za minimalną ceną standardowej porcji alkoholu, która, według jej oceny, podniosłaby koszt taniego mocnego alkoholu w dużych opakowaniach.

Anser powołała się na szacunki Południowoafrykańskiej Rady Badań Medycznych: w 2015 roku alkohol był związany z około 62 300 zgonami wśród dorosłych w kraju. Zaznaczyła również, że wprowadzeniu minimalnej ceny alkoholu w Szkocji w 2018 roku towarzyszył spadek liczby zgonów i hospitalizacji związanych z alkoholem.

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