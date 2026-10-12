W Stanach Zjednoczonych podczas konferencji American Heart Association Hypertension Scientific Sessions 2026 zaprezentowano wstępną analizę modelową, według której skuteczniejsza kontrola ciśnienia tętniczego w 20 krajach mogłaby zapobiegać 518 476 zgonom z powodu chorób sercowo-naczyniowych rocznie. Informuje o tym News-Medical.

Naukowcy obliczyli potencjalny efekt rozszerzenia profilaktycznej opieki medycznej do poziomu około 80% pacjentów, którzy jej potrzebują, czyli do wskaźnika charakterystycznego dla wysoko wydajnych systemów ochrony zdrowia w Stanach Zjednoczonych. Analiza objęła 20 krajów o wyższym średnim i niższym średnim dochodzie, w których odnotowano największą liczbę zgonów z powodu chorób niezakaźnych. Kraje o niskich dochodach nie zostały włączone do próby.

Kontrola nadciśnienia ma największy potencjał

Według szacunków to właśnie kontrola wysokiego ciśnienia zapewniłaby największe zmniejszenie śmiertelności spośród sześciu przeanalizowanych usług profilaktycznych. W krajach o wyższym średnim dochodzie mogłaby zapobiec 223 282 zgonom rocznie, a w krajach o niższym średnim dochodzie — 223 655 zgonom.

Modelowanie wykazało również, że tylko około jeden na pięciu dorosłych z nadciśnieniem w badanych krajach miał kontrolowane ciśnienie tętnicze — poniżej 140/90 mm Hg. Jednocześnie zalecenia American Heart Association dotyczące leczenia dorosłych z nadciśnieniem przewidują docelowe ciśnienie poniżej 130/80 mm Hg.

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Inne działania profilaktyczne

Zwiększenie stosowania statyn u osób, dla których są one wskazane, mogłoby zapobiegać 340 682 zgonom z powodu chorób sercowo-naczyniowych rocznie. Poprawa kontroli poziomu glukozy u osób z cukrzycą typu 1 lub 2 mogłaby zapobiegać 309 520 zgonom rocznie.

Według obliczeń autorów statyny stosuje 16% osób z wysokim poziomem cholesterolu. U 39% osób z cukrzycą poziom cukru we krwi był poniżej optymalnego, a objęcie zalecanymi badaniami przesiewowymi w kierunku nowotworów wynosiło od 14% do 26%. Zwiększenie objęcia badaniami przesiewowymi raka jelita grubego do 80% mogłoby zapobiegać 206 767 zgonom z powodu tej choroby rocznie.

Autorzy zaznaczyli, że w części krajów dane dotyczące korzystania z usług profilaktycznych były ograniczone. Badanie nie przedstawia również konkretnych sposobów rozszerzenia dostępu do takich usług.

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