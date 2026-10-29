Krótkie serie przysiadów dały porównywalne wyniki z ciągłym treningiem — ScienceAlert
Naukowcy z Uniwersytetu Tongji w Chinach ustalili, że podział treningu siłowego na kilka krótkich serii w ciągu dnia może przynosić wyniki porównywalne z jednym ciągłym treningiem. W ośmiotygodniowym eksperymencie uczestniczyło 45 studentów płci męskiej w wieku od 18 do 25 lat, którzy już regularnie ćwiczyli z obciążeniami, informuje ScienceAlert.
Trzy krótkie serie zamiast jednego treningu
Trzy razy w tygodniu uczestnicy wykonywali przysiady z obciążeniem na suwnicy Smitha pod nadzorem specjalistów. Jedna grupa wykonywała trzy jednominutowe serie po 20 przysiadów, rozłożone w ciągu dnia. Druga wykonywała wszystkie 60 przysiadów podczas jednego ciągłego treningu. Obciążenie dla każdego uczestnika stopniowo zwiększano przez dwa miesiące.
Przed programem i po jego zakończeniu naukowcy sprawdzali siłę i wytrzymałość uczestników. Aby ocenić wytrzymałość, proszono ich o wykonanie jak największej liczby przysiadów z ciężarem stanowiącym 40% ich maksymalnego ciężaru w przysiadzie. Przed testami uczestników proszono, aby przez co najmniej dobę nie spożywali alkoholu i unikali intensywnej aktywności fizycznej, a także odpowiednio się wyspali.
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Różnicę stwierdzono w zadowoleniu
Obie grupy trenujące poprawiły siłę mięśniową, siłę izometryczną podczas przysiadu oraz względną wytrzymałość mięśniową w porównaniu z grupą kontrolną bez treningów pod nadzorem. Chociaż ciągły trening przyniósł nieco większy wzrost siły i wytrzymałości, różnica między dwoma formatami nie była statystycznie istotna.
Jedyna odnotowana różnica dotyczyła postrzegania zajęć: uczestnicy, którzy wykonywali krótkie serie przysiadów w ciągu dnia, zgłosili większe zadowolenie z treningów. Autorzy przypuszczają, że podział tej samej objętości ćwiczeń na krótkie zajęcia może zmniejszać odczuwane obciążenie i zapewniać większą elastyczność w codziennym harmonogramie.
Wyniki opublikowano w Journal of Exercise Science & Fitness. Naukowcy podkreślili, że wnioski należy sprawdzić w dłuższych badaniach i wśród bardziej zróżnicowanych grup uczestników.