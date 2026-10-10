Badanie z udziałem 316 542 Koreańczyków w wieku od 40 lat wykazało związek między skrajnymi poziomami hemoglobiny a podwyższonym długoterminowym ryzykiem demencji. Wyniki przedstawiono na kongresie Europejskiego Kolegium Neuropsychofarmakologii w Monachium, a także niedawno opublikowano w Journal of Alzheimer's Disease, informuje News-Medical.

Obserwacja trwająca do 15 lat

Naukowcy przeanalizowali dane uczestników krajowych badań przesiewowych przeprowadzonych w latach 2004–2005. Nowe rozpoznania demencji śledzono na podstawie zapisów krajowego ubezpieczenia zdrowotnego do końca 2019 roku — w niektórych przypadkach przez 15 lat.

Uczestników podzielono na pięć grup według poziomu hemoglobiny: od 20% osób z najniższymi wynikami do 20% z najwyższymi. W grupie z najniższym poziomem hemoglobiny ryzyko demencji ze wszystkich przyczyn było o 16% wyższe niż w grupie referencyjnej o najniższej zachorowalności. Wśród uczestników z najwyższym poziomem hemoglobiny ryzyko było wyższe o 7%.

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Różnice według typów demencji

W przypadku choroby Alzheimera podwyższone ryzyko odnotowano głównie wśród 20% uczestników z najniższym poziomem hemoglobiny — o 14% w porównaniu z grupą referencyjną. W przypadku demencji naczyniowej ryzyko było o 19% wyższe w grupie z najniższym poziomem hemoglobiny i o 18% wyższe w grupie z najwyższym poziomem. Jednocześnie związek w przypadku demencji naczyniowej nie wykazywał prostej prawidłowości we wszystkich pięciu grupach.

Związek był wyraźniejszy i bardziej spójny wśród kobiet niż wśród mężczyzn. Kierownik badania Hyun Soo Kim zaznaczył, że wyniki nie dowodzą związku przyczynowego między poziomem hemoglobiny a demencją. Jak powiedział, niezwykle niskie lub wysokie wyniki mogą być markerem ogólnej fizycznej podatności związanej ze zdrowiem mózgu.

Autorzy podkreślili, że badanie obserwacyjne może ustalać związki, lecz nie przyczyny. Ostrzegli również, że wyników nie należy traktować jako zalecenia przyjmowania preparatów żelaza ani samodzielnego podwyższania lub obniżania poziomu hemoglobiny w celu zapobiegania demencji. Nietypowy wynik badania krwi warto omówić z lekarzem, ponieważ może wskazywać na inne problemy zdrowotne.

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