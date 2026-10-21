W Stanach Zjednoczonych badacze z Mayo Clinic ustalili, że u osób, u których później zdiagnozowano raka trzustki, zmiany składu ciała były widoczne w tomografii komputerowej kilka lat przed postawieniem diagnozy. Jak podaje News-Medical, wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Pancreatology.

Analiza obrazów TK

Naukowcy przeanalizowali obrazy TK jamy brzusznej 1825 pacjentów z gruczolakorakiem przewodowym trzustki, najczęstszym rodzajem tego nowotworu. Dla porównania włączono 3650 osób bez takiej diagnozy, dobranych pod względem odpowiednich cech. Dane pochodziły z placówek Mayo Clinic w Arizonie, na Florydzie i w Minnesocie.

Za pomocą narzędzia opartego na sztucznej inteligencji zespół śledził zmiany masy mięśni szkieletowych, tkanki tłuszczowej podskórnej i trzewnej. U pacjentów, u których później postawiono diagnozę, tkanka tłuszczowa podskórna i trzewna zmniejszała się istotnie szybciej niż w grupie kontrolnej w ciągu trzech lat poprzedzających diagnozę.

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Zmiany masy mięśniowej

Różnice w masie mięśniowej między grupami były najbardziej wyraźne w ostatnich 12 miesiącach przed rozpoznaniem. Starszy autor pracy, gastroenterolog Mayo Clinic Yan Bi, zaznaczył, że rak trzustki często rozwija się bez wyraźnych objawów, dlatego wczesne wykrycie choroby jest trudne.

Autorzy sprawdzili również, czy dynamika wskaźników mięśni i tkanki tłuszczowej może odróżnić osoby, u których później wykryto raka, od uczestników grupy kontrolnej. Wskaźniki te wykazały umiarkowaną zdolność rozróżniania grup. Badacze pracują nad algorytmami, które będą łączyć dane o składzie ciała z innymi czynnikami klinicznymi i biomarkerami obrazowymi, aby identyfikować osoby o podwyższonym ryzyku.

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