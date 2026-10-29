Naukowcy z Chin ustalili, że połączenie antybiotyku kolistyny z aminokwasem L-argininą przywracało w testach laboratoryjnych wrażliwość bakterii na lek i pomogło leczyć zakażenie u myszy. O wynikach pracy opublikowanej w czasopiśmie Microbiology Spectrum informuje News-Medical.

Działanie przeciw opornym bakteriom

Kolistynę stosuje się jako antybiotyk ostatniej linii, gdy inne metody leczenia nie działają. Jednocześnie rośnie liczba zakażeń, których patogeny są oporne również na ten lek. Jednym z czynników takiej oporności są geny, które mogą rozprzestrzeniać się między bakteriami za pośrednictwem plazmidów — małych kolistych cząsteczek DNA.

Naukowcy skupili się na L-argininie, aminokwasie, który według wcześniejszych prac może zwiększać skuteczność antybiotyków w przypadku opornych zakażeń. W doświadczeniach połączenie L-argininy i kolistyny szybko zabijało szczepy pałeczki okrężnicy Escherichia coli z genem mcr-1, związanym z opornością na kolistynę. Osobne zastosowanie kolistyny lub L-argininy wykazywało minimalną aktywność przeciwbakteryjną.

Wyniki doświadczenia na myszach

Następnie badacze sprawdzili połączenie u myszy zakażonych w otrzewnej opornym na kolistynę szczepem E. coli. Po 72 godzinach przeżywalność w grupie otrzymującej kolistynę wraz z L-argininą wynosiła 80%. W przypadku myszy, którym podawano wyłącznie kolistynę, wskaźnik ten wynosił 40%, a w grupie otrzymującej samą L-argininę — 0%.

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U zwierząt otrzymujących połączenie wykryto również mniej bakterii chorobotwórczych w głównych narządach. Obserwacje z wykorzystaniem mikroskopii elektronowej i innych metod obrazowania wykazały zmiany wielkości i struktury bakterii, w tym ich błony komórkowej.

Prawdopodobny mechanizm

Według autorów L-arginina zmienia błonę komórkową bakterii i ułatwia przenikanie kolistyny do wnętrza komórki. Może to uruchamiać wewnątrzkomórkowe powstawanie reaktywnych form tlenu, które niszczą bakterię. Sekwencjonowanie transkryptomu powiązało także hamowanie poszczególnych genów metabolizmu ze zdolnością L-argininy do nasilania uszkodzeń błony wywoływanych przez kolistynę.

Starszy autor pracy, mikrobiolog ze Szkoły Medycznej Zhongshan Uniwersytetu Sun Jat-sena, Guo-Bao Tian, zastrzegł, że podejście wymaga dodatkowej weryfikacji bezpieczeństwa i skuteczności przed możliwym zastosowaniem u ludzi. Zaznaczył również, że szczep wykorzystany w badaniu nie reprezentuje całego spektrum bakterii wywołujących oporne zakażenia.

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