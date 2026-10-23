W Stanach Zjednoczonych legalizacja rekreacyjnego konopi w zachodnim regionie kraju była powiązana z szybszym wzrostem hospitalizacji z powodu zawału serca, niewydolności serca i migotania przedsionków. Do takich wniosków doszli autorzy analizy ponad 50 mln zapisów dotyczących wypisów pacjentów ze szpitali z lat 2012–2018, opublikowanej w czasopiśmie BMJ Open, informuje News-Medical.

Dane z ponad 50 milionów wypisów

Naukowcy wykorzystali dane z amerykańskiej National Inpatient Sample, która obejmuje stany zamieszkane przez około 97% ludności kraju. Łącznie przeanalizowali 50 042 564 zapisy dotyczące wypisów. Skupili się na zachodnim regionie USA, do którego należą między innymi Kalifornia, Kolorado, Nevada, Oregon, Waszyngton i Alaska. Tam proces legalizacji rekreacyjnego konopi rozpoczął się w styczniu 2014 roku — niemal pięć lat wcześniej niż w innych regionach.

Autorzy porównali wskaźniki hospitalizacji przed i po legalizacji z innymi regionami, w których odpowiednie przepisy nie były jeszcze wprowadzone. Oceniali częstość hospitalizacji z powodu ostrej niewydolności serca, zawału serca, migotania lub trzepotania przedsionków, udaru niedokrwiennego mózgu, żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz częstoskurczu komorowego.

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Jakie wskaźniki się zmieniły

Przed legalizacją, w latach 2012–2013, częstość wypisów z powodu badanych rozpoznań sercowo-naczyniowych w regionie zachodnim była niższa niż w regionach bez takich przepisów. Po rozpoczęciu legalnej sprzedaży wskaźniki te rosły szybciej.

Po skorygowaniu o czynniki, które mogły wpływać na wyniki, każdy rok legalnej sprzedaży konopi był statystycznie istotnie powiązany ze wzrostem wskaźnika hospitalizacji z powodu migotania przedsionków o ponad 2%, niewydolności serca o niemal 4%, a zawału serca o ponad 3%. W przypadku pozostałych badanych stanów wskaźniki również były wyższe, jednak nie osiągnęły istotności statystycznej.

Ograniczenia badania

Badanie ma charakter obserwacyjny, dlatego nie ustala związku przyczynowo-skutkowego między legalizacją konopi a hospitalizacjami sercowo-naczyniowymi. Autorzy nie mogli także oddzielnie przeanalizować danych z każdego stanu, sposobu używania konopi — w tym palenia — ani uwzględnić trendów w nielegalnym używaniu. Naukowcy zaznaczyli, że wyniki wskazują na potrzebę ostrożnego podejścia do legalizacji oraz gromadzenia danych o konsekwencjach sercowo-naczyniowych.

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