Rada Globalnego Funduszu Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią, którego siedziba znajduje się w Genewie w Szwajcarii, powołała dr. Marka Dybula na stanowisko kolejnego dyrektora wykonawczego organizacji. Rozpocznie on czteroletnią kadencję na początku 2027 roku, po zakończeniu kadencji obecnego szefa, Petera Sandsa. Jak podaje Health Policy Watch, Dybul kierował już funduszem w latach 2013–2017.

Decyzję podjęto podczas 56. posiedzenia rady funduszu. Dybul, amerykański specjalista ds. globalnego zdrowia, został wybrany w wyniku procesu selekcji rozpoczętego w lutym. Wśród pozostałych finalistów znaleźli się Richard Hatchett, szef Koalicji na rzecz Innowacji w Gotowości na Epidemie, Janti Soeripto, szefowa Save the Children US, Lutz Hegemann z Novartis oraz tanzańska dyplomatka Joyce Msuya.

Niedobór finansowania

Nowy szef obejmie zarządzanie funduszem w obliczu niedoboru finansowania wynoszącego 5,36 mld dolarów. Podczas ósmego uzupełnienia zasobów organizacja pozyskała 12,64 mld dolarów przy docelowej kwocie 18 mld dolarów.

Na ósmy cykl grantowy na lata 2027–2029 rada zatwierdziła 10,78 mld dolarów podstawowych alokacji dla krajów oraz początkowe 260 mln dolarów na inwestycje katalityczne. Przewodnicząca rady Roslyn Morauta oświadczyła, że doświadczenie Dybula i jego osiągnięcia w dziedzinie globalnego zdrowia będą istotne dla dostosowania funduszu do nowych warunków.

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Przejście na finansowanie krajowe

Według publikacji w ramach nowego cyklu grantowego 61 komponentów programów w 35 krajach ma przejść od wsparcia grantowego do finansowania krajowego. Dybul wcześniej podkreślał, że kraje muszą szybko stworzyć krajowe mechanizmy zarządzania, systemy danych i jednostki na potrzeby takiego przejścia, zanim cięcia w budżetach darczyńców w pełni wejdą w życie.

Wiceprzewodnicząca rady Bience Gawanas zaznaczyła, że przyszłość globalnego zdrowia zależy od większej odpowiedzialności krajów, samowystarczalności i zrównoważonych systemów ochrony zdrowia. Jednocześnie przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego apelują o utrzymanie wsparcia dla grup wrażliwych i marginalizowanych podczas ograniczania finansowania.

Zmiany w kierownictwie

Zmiany kadrowe obejmą również radę funduszu: Roslyn Morauta i Bience Gawanas przekażą kierowanie radą byłej premier Norwegii Ernie Solberg oraz Argentyńczykowi Javierowi Urquizie Bellocqowi. Od 2002 roku fundusz uratował 72 mln istnień ludzkich i zmniejszył łączną śmiertelność z powodu AIDS, gruźlicy i malarii o 63%.

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