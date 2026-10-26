Nigeryjskie Stowarzyszenie Lekarzy Rezydentów poleciło swoim członkom w całym kraju pilnie ocenić gotowość szpitali do wykrywania przypadków Eboli oraz sprawdzić, czy personel medyczny jest zaopatrzony w środki ochrony indywidualnej. Dyrektywę wydano po potwierdzeniu 20 października importowanego przypadku choroby, informuje Premium Times Nigeria.

Kontrola szpitali i ochrona medyków

Stowarzyszenie zaznaczyło, że lekarze rezydenci są szczególnie narażeni na zakażenie zawodowe, ponieważ często uczestniczą we wstępnym badaniu pacjentów z gorączką, której przyczyna nie została jeszcze ustalona. Polecono im, aby wspólnie z kierownictwem placówek medycznych i komitetami ds. kontroli zakażeń ocenili, czy szpitale są w stanie wykrywać, izolować i bezpiecznie kierować pacjentów z podejrzeniem Eboli.

Liderzy lokalnych oddziałów stowarzyszenia mają sprawdzić dostępność środków ochrony indywidualnej, zwłaszcza na oddziałach ratunkowych, chorób wewnętrznych, pediatrii, położnictwa i ginekologii oraz w innych jednostkach wysokiego ryzyka. Członków stowarzyszenia wezwano także do przeprowadzenia wspólnie z administracjami szpitali pilnych zajęć informacyjnych dotyczących kryteriów definicji przypadku, zapobiegania zakażeniom, właściwego używania sprzętu ochronnego i działań w razie zawodowego kontaktu z zakażeniem.

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Raporty w ciągu 72 godzin

Każdy oddział musi wyznaczyć osobę odpowiedzialną za gotowość na Ebolę, która będzie koordynować pracę z krajowym sekretariatem stowarzyszenia oraz odpowiednimi organami szpitalnymi. Liderzy oddziałów powinni złożyć wstępne raporty w ciągu 72 godzin od otrzymania okólnika. Należy w nich wskazać poziom gotowości placówki, dostępne środki ochronne, zidentyfikowane braki oraz potrzeby pilnej interwencji.

Stowarzyszenie wezwało także medyków do niezwłocznego zgłaszania niedoborów środków ochronnych, niebezpiecznego kierowania do pracy oraz zawodowych kontaktów z zakażeniem. Jego Krajowy Komitet Funkcjonariuszy planuje współpracować z Nigeryjskim Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom, Federalnym Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej oraz innymi strukturami w sprawie szkoleń, zwiększenia gotowości placówek i ochrony pracowników medycznych pierwszej linii.

Według gazety 42-letnia kobieta przybyła do Nigerii z Ugandy przez Addis Abebę 3 października, po czym korzystała z prywatnych placówek medycznych w Abudży. Przypadek zgłoszono Nigeryjskiemu Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom 19 października, a następnego dnia badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie. Koordynujący minister zdrowia i opieki społecznej Muhammad Pate poinformował, że pacjentkę wraz z mężem, który nie miał objawów, ewakuowano medycznie do Szwajcarii. Po ewakuacji dyrektor regionalny WHO na Afrykę Mohamed Janabi oświadczył, że w Nigerii nie ma aktywnych przypadków Eboli, jednak śledzenie kontaktów i inne działania w zakresie zdrowia publicznego pozostają ważne.

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