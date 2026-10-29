Lekarze pracujący w więzieniach na australijskim Terytorium Północnym zgłosili trudności z dostępem dorosłych i nieletnich osadzonych do opieki medycznej oraz leków. Sytuacja ma miejsce w związku z gwałtownym wzrostem liczby osób za kratami, podaje ABC News Australia.

Dwoje medyków pracujących w Darwin i innych rejonach Top End wystąpiło na konferencji Centrum Kontroli Chorób w Darwin. Jak powiedzieli, wzrost liczby więźniów stwarza poważne trudności w zapewnianiu opieki pacjentom. Według ostatnio przytoczonych danych liczba osób przebywających w zakładach pozbawienia wolności na Terytorium Północnym wzrosła z około 1800 w 2021 roku do ponad 2800 w czerwcu ubiegłego roku.

Presja kadrowa i wizyty medyczne

Jedna z lekarek, która od dawna pracuje w więzieniu, powiedziała, że presja kadrowa w Darwin Correctional Centre wpływa na możliwość spotykania się pracowników medycznych z pacjentami. Według niej wyprowadzenie więźnia na zewnętrzną wizytę medyczną zazwyczaj wymaga eskorty co najmniej dwóch pracowników placówki.

Lekarka wyjaśniła, że takie wyjazdy odciągają pracowników od bloków i czasami mogą prowadzić do ograniczeń w ich funkcjonowaniu z powodu braków kadrowych. W rezultacie liczba pacjentów, których można wywieźć na wizytę w ciągu dnia, jest ograniczona, a część wizyt trzeba odwoływać.

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Przedstawiciel Departamentu Służb Więziennych Terytorium Północnego oświadczył, że zewnętrznych wizyt medycznych nie należy charakteryzować jako automatycznie powodujących lockdown w blokach. Według niego wymogi dotyczące eskorty zależą od okoliczności i poziomu bezpieczeństwa więźnia. Decyzje dotyczące leczenia podejmuje NT Health, podczas gdy służba więzienna ułatwia bezpieczny dostęp do leczenia i transfery do zewnętrznych placówek medycznych.

Twierdzenia o urazie moralnym

Lekarka powiedziała również, że niemożność zobaczenia pacjentów wtedy, gdy jest to konieczne, w tym w placówkach dla nieletnich, powoduje uraz moralny u pracowników ochrony zdrowia i personelu więziennego. Zaznaczyła, że w niektóre dni medycy przyjmują tylko kilka osób z listy, nawet jeśli są one oznaczone jako pacjenci wysokiego priorytetu.

Starszy prawnik z Darwin i były prezes Stowarzyszenia Adwokatów Terytorium Północnego John Lawrence powiedział, że słyszy podobne skargi od klientów i ich rodzin. Według niego więźniowie zgłaszają opóźnienia w otrzymywaniu leków oraz brak możliwości dostania się do lekarza. Lawrence uważa również, że z powodu znacznego przeludnienia zakładów karnych obowiązki służby dotyczące ochrony zdrowia więźniów nie są właściwie wypełniane.

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